Halep non ce la fa: forfait al Roland Garros

Simona Halep a Parigi non ci sarà. La rumena, n. 3 del mondo e campionessa al Roland Garros nel 2018, ha bisogno di più tempo per guarire dallo strappo al polpaccio sinistro patito a Roma nel suo match di esordio, che la opponeva alla tedesca Angelique Kerber. L’annuncio è arrivato con un tweet.

“È davvero a malincuore che annuncio il mio ritiro dal Roland Garros quest'anno. Sfortunatamente lo strappo al muscolo del polpaccio sinistro ha bisogno di più tempo per recuperare e i tempi sono troppo stretti. Ritirarsi da un Grande Slam va contro il mio modo di essere e le mie aspirazioni come atleta, ma è l'unica e giusta decisione da prendere. Il pensiero di non essere a Parigi mi riempie di tristezza, ma concentrerò le mie energie sul recupero, rimanendo positiva e pronta a tornare in campo appena potrò farlo in sicureza. Roland Garros 2022, vengo a prenderti! A bientot”

Halep lo scorso anno era testa di serie n.1 nello Slam parigino ma si era dovuta arrendere negli ottavi di finale alla polacca Iga Swiatek che poi avrebbe conquistato, per la prima volta, la Coppa Suzanne Lenglen.

It’s with a heavy heart that I announce my withdrawal from @rolandgarros this year. Unfortunately the tear in my left calf needs more time to recover and the timeline is just too short. Withdrawing from a Grand Slam goes against all my instincts and aspirations as an athlete, but pic.twitter.com/XiGJxAJMOp

— Simona Halep (@Simona_Halep) May 21, 2021