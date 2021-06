Halle: Rublev-Humbert, prima volta per due

L'erba non è più terra straniera per Andrey Rublev. A Halle, il russo ha centrato la prima finale sulla superficie finora a lui meno congeniale. In semifinale, ha sconfitto il georgiano Nikoloz Basilashvili 6-1, 3-6, 6-3 anche grazie a 24 vincenti. Grazie a questo risultato, da lunedì salirà al terzo posto nella FedEx ATP Race To Turin, cla classifica che considera i soli risultati stagionali e qualifica per le Nitto ATP Finals di Torino, alle spalle di Novak Djokovic e Stefanos Tsitsipas.

Rublev sfiderà per il titolo il francese Ugo Humbert, che ha superato Felix Auger-Aliassime 6-4 3-6 7-6(5) e festeggiato la sua prima finale in un ATP 500.

"Penso che posso giocar bene su tutte le superfici - ha detto Rublev, commentando la prima finale raggiunta a Halle -. Contro Basilashvili, ho mancato diverse chances di breakarlo nel secondo set, ho sbagliato qualche dritto facile e ho mostrato un po' di nervosismo. Poi sono riuscito a ritornare calmo e a restarlo fino all'ultimo game".

Rublev parte favorito, per classifica, stile di gioco, esperienza e precedenti. Il russo ha vinto quattro delle cinque finali giocate negli ATP 500 e ha battuto Humbert nell'unico precedente confronto diretto, a San Pietroburgo nel 2020.

Il francese con la passione per il pianoforte, dal canto suo, ha dimostrato di saper andare al di là della leggerezza di un tennis esteticamente elegante. E' un lottatore, sotto la massa di capelli ricci e il fisico minuto, c'è un giocatore che non regala un punto. A Halle ha vinto sempre al terzo set. Prima di Auger-Aliassime, ha eliminato lo statunitense Sam Querrey, il tedesco numero 6 del mondo e Sebastian Korda. In tutte le partite, ha giocato almeno un tiebreak.

"Sono molto fiero di aver vinto contro Auger-Aliassime" ha detto Humbert, sconfitto in due tiebreak dal canadese a Stoccarda una settimana fa. "Vincere partite così - ha aggiunto - ti dà un'incredibile fiducia". Non è detto che basterà per centrare il terzo titolo in tre finali ATP.