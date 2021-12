Herbert, niente Australia: 'Non sono vaccinato'

Pierre-Hugues Herbert, numero 8 del mondo in doppio e 110 in singolare, non giocherà l'Australian Open perché ha deciso di non farsi vaccinare contro il Covid-19. "E' una decisione personale - ha spiegato in un'intervista al quotidiano L'Alsace -, che chiaramente comporta delle difficoltà e delle complicazioni nel mio lavoro".

Gli organizzatori del primo Slam della stagione hanno deciso di riservare la partecipazione all'Australian Open e ai tornei che lo precedono ai giocatori che abbiano ricevuto entrambe le dosi di vaccino, o l'unica nel caso di Johnson & Johnson. Rimaneva la possibilità di richiedere un'esenzione medica, entro il 10 dicembre, in caso di gravi effetti collaterali dopo la prima dose oppure in caso di contagio al Covid-19 avvenuto dopo il 31 luglio 2021.

Ma non è il caso di Herbert che solo due settimane fa ha festeggiato il titolo alle Nitto ATP Finals a Torino con l'amico Nicolas Mahut, con cui ha trionfato anche all'Australian Open nel 2019.

"Mi aveva accennato la sua intenzione già allo US Open - ha spiegato Mahut all'Equipe -, e mi ha confermato la sua decisione al torneo di Anversa dello scorso ottobre. Io mi sono fatto vaccinare, ma non sono una persona che giudica. Quella di Pierre-Hugues non è una posizione facile da mantenere, e non so fino a che punto vorrà portare avanti le sue convizioni. Lui così rischia di mettere in pericolo la sua stagione".

In Australia, Mahut tornerà a giocare in coppia con Fabrice Martin, numero 27 del mondo nel ranking di doppio. "Ci siamo già iscritti insieme ad Anversa e abbiamo vinto il torneo - ha spiegato Mahut -. Volevo un compagno con cui possiamo fare risultati, e allo stesso tempo con cui mi trovo bene. Non mi va di andare dall'altra parte del mondo, lontano dalla mia famiglia, per giocare con qualcuno con cui non mi intendo".

Mahut e Herbert potrebbero tornare a disputare insieme un torneo indoor a febbraio, ma la posizione di "PHH" mettono in dubbio la sua presenza anche per Indian Wells e Miami. "Gli parlerò nei prossimi giorni" ha promesso Mahut.