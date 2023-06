Hijikata, la settimana d'oro continua: prima semifinale ATP

Dopo la prima vittoria sull'erba, ha festeggiato il primo quarto di finale ATP e oggi la prima semifinale nel circuito maggiore. Al Libema Open, l'ATP 250 di 's-Hertogenbosch trasmesso in diretta su SuperTennis e SuperTenniX, è la settimana di Rinky Hijikata.

Grazie a questo risultato l'australiano è virtualmente numero 114 del mondo, e sarebbe il suo nuovo best ranking, secondo le proiezioni in tempo reale della classifica ATP. Nel primo match sul Campo 1, ha sconfitto nei quarti Mackenzie McDonald (n.68 ATP) 57 63 61. Curiosamente lo statunitense aveva centrato proprio qui, nel 2018, il suo primo quarto di finale ATP.

E' la sua sesta vittoria in carriera contro un Top 100, la terza completata nei tornei sull'erba delle ultime due settimane.

I segnali per una buona stagione c'erano già. Ma in pochi avrebbero immaginato, dopo la vittoria al Challenger di Playford a ottobre del 2022 e al Challenger di Burnie a gennaio 2023, di vederlo trionfare all'Australian Open in doppio con Jason Kubler. Battendo in finale i numeri 1 del tabellone, Koolhof/Skupski, hanno completato il secondo successo consecutivo per una coppia tutta australiana nello Slam di casa dopo il trionfo di Nick Kyrgios e Thanasi Kokkinakis dello scorso anno.

Spinti da questo risultato, i due australiani occupano l'ottava posizione nella Pepperstone ATP Live Doubles Teams Rankings, la Race di doppio, e sarebbero dunque al momento l'ultima coppia qualificata per le Nitto ATP Finals di Torino.

Hijikata, 22enne di Sydney, è arrivato più tardi di altri nel circuito maggiore perché ha frequentato la University of North Carolina dal 2019 al 2021. Eppure non era l'uomo di punta in doppio della squadra del college.

Quell'esperienza, ha detto a Arthur Kapetanakis per un articolo pubblicato sul sito dell'ATP sui giocatori che hanno frequentato il college prima di diventare professionisti, lo ha molto aiutato. "Non sarei dove sono adesso senza quei due anni al college. Mi hanno formato tanto, come persona e come giocatore. Sono maturato in quei due anni, ho imparato ad affrontare molte situazioni - ha detto -. Sono molto grato a tutti quelli che mi hanno dato questa occasione, perché non sarei qui senza di loro".

