I dubbi di Murray: 'Djokovic? Ancora tante domande da chiarire'

Andy Murray ha vinto la prima partita della sua stagione, contro Viktor Durasovic a Sydney. Ma in conferenza stampa non sono mancate le domande sulla vicenda di Novak Djokovic, che negli anni da junior è stato suo grande amico.

"E' positivo che non sia più rinchiuso" ha detto Murray, che ha polemizzato sui social con Nigel Farage, leader britannico degli euroscettici, immortalato a Belgrado a casa dei Djokovic e felice per l'accoglimento del ricorso contro la cancellazione del visto per il numero 1 del mondo.

La vittoria in tribunale, però, lascia ancora questioni aperte, ha sottolineato Murray. "Sembra che possa giocare l'Australian Open, e vogliamo che ci siano i migliori in campo. Però ci sono domande senza risposta, ad esempio sull'isolamento, e sono sicuro che sentiremo ulteriori dettagli da lui nei prossimi giorni. Fino a quel momento, è difficile avere un'opinione definitiva".

Murray ha anche confessato un po' d'ansia per l'aumento dei contagi dovunti alla variante Omicron del COVID-19 in Australia, e anche il timore di essere stato contagiato dopo l'esibizione di Abu Dhabi a cui aveva partecipato insieme a Rafa Nadal, Denis Shapovalov, Andrey Rublev, Belinda Bencic, Ons Jabeur, tutti positivi al rientro.

"Mi aspettavo di prendere il virus, dopo che si erano contagiati loro, dopo che anche il mio coach era risultato positivo. Dopo Abu Dhabi in effetti sono stato malissimo per dieci giorni, non ho giocato e non mi sono allenato. Ma per fortuna era solo una brutta influenza, e in famiglia l'abbiamo avuta tutti: mia moglie, sua madre, i nostri figli. Qui un po' di preoccupazione c'è, l'ansia per il verdetto del tampone obbligatorio dopo cinque giorni. Fino a quel momento, dopo il mio arrivo, mangiavo in camera, da solo, cercavo di stare il più possibile lontano dalle persone. Ero ancora più teso di prima, a dicembre sapevo che anche se mi fossi contagiato avrei comunque potuto giocare l'Australian Open".