Iga la dominatrice fa 25: battuta anche Azarenka

La numero 1 del mondo è decisamente lei: Iga Swiatek. Non ci sono discussioni, e sembra una banalità, ma da qualche mese a questa parte è sempre più evidente il suo dominio nel circuito. Ogni partita che vince e ogni torneo a cui partecipa (ormai le due cose vanno di pari passo), la 20enne polacca rende più tangibile il suo strapotere. Parlare dei numeri e dei record che continua a battere sembra quasi ridondante a questo punto. Ma i tre WTA 1000 di inizio anno vinti consecutivamente (Doha, Indian Wells e Miami), fatto mai accaduto prima nella storia del tennis femminile, e il quarto successo in fila al '500' di Stoccarda meritano comunque una menzione.

Non sapremo mai quanto ci avrebbe messo la giocatrice di Varsavia a salire sul trono del ranking se quel 23 marzo scorso l’allora regina della classifica Ashleigh Barty non avesse detto basta con il tennis professionistico. Una cosa però è molto probabile, se non quasi certa: Swiatek prima o poi sarebbe riuscita ad issarsi fin lassù. La sua fame di vittorie l’avrebbe con ogni probabilità portata a salire su quel gradino che ogni giocatrice sogna di raggiungere sin da quando prende per la prima volta una racchetta in mano. Avrà pensato lo stesso Iga quando iniziò a muovere i primi passi sul rettangolo di gioco? Forse sì, avrà avuto anche questa spinta, ma ciò che la motivò di più fu la voglia di battere la sorella che aveva iniziato a giocare poco prima di lei. Come riassumere il carattere di uno sportivo, ma più in generale di una persona, in un solo episodio di vita.

Il successo di oggi contro Victoria Azarenka agli Internazionali BNL d'Italia è l’ennesimo attestato da leader della classifica. Non tanto nel gioco, nonostante quel 6-1 finale dopo il 6-4 del primo set possa indirizzare le sensazioni comuni verso un dominio quasi totale dell’incontro, quanto nella prestazione dal punto di vista mentale della campionessa in carica del torneo. "Analizzeremo bene il suo gioco provando a trovare una soluzione. Vika è una tennista esperta, sa bene cosa fare e quando farlo. Dovrò farmi trovare pronta" – aveva dichiarato Iga dopo la vittoria schiacciante del secondo turno contro Ruse.

Il campo le ha dato ragione, perché la due volte campionessa degli Australian Open aveva inizialmente sorpreso la polacca strappandole due volte il servizio e portandosi sullo 0-3. Ed è qui che arriva la reazione da dominatrice del circuito, che vince 5 game consecutivi nonostante nei propri turni alla battuta faccia un’enorme fatica e si veda costretta a fronteggiare 11 palle break salvandone 8. Il ritmo impresso nella seconda frazione dalla polacca è difficilmente sostenibile per la 32enne di Minsk, che tra un’imprecazione e un’altra vede alla fine scivolare via questo incontro, anche generazionale, tra ex e attuale n. 1.

La tennista polacca ha vinto così 25 partite consecutive (comprese quelle nella Billie Jean King Cup), che è la striscia più lunga nel tour dopo quella di Serena Williams nel 2015 che ne vinse solo due in più di Swiatek.

Prossimo ostacolo verso la doppietta romana è Bianca Andreescu, mai affrontata finora, che forse sembra essere tornata ai livelli di quel 2019 che la vide finire la stagione con il best ranking in quarta posizione e gli US Open in bacheca. La giocatrice canadese è entrata nei quarti degli Internazionali BNL d’Italia, all’esordio assoluto nel torneo, dopo aver battuto con un doppio 6-4 la semifinalista della scorsa edizione, la croata Petra Martic. Nel 2021 la stessa Andreescu non aveva potuto prendere l’aereo con destinazione Roma per la positività al Covid-19, l’ennesimo stop di un biennio nero dal punto di vista fisico per la 21enne di Mississauga. Adesso la sfida tra campionesse Slam, un'occasione in più (qualora ce ne fosse bisogno) per continuare a dimostrare di essere la dominatrice Iga.