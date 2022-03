Iga prende tutto: il titolo di Indian Wells e il n.2 del mondo

Non capita spesso che una partita metta in palio così tanto: un titolo di grande prestigio, una montagna di quattrini e il secondo posto della classifica mondiale per due giocatrici che fino a quel punto l’avevano solo sognato. Quando capita, il tennis offre il massimo carico di emozioni possibili e le racchette rischiano di diventare pesanti, le braccia più corte e piccole, la rete più alta da superare.

A Indian Wells, autodefinitasi "Tennis paradise", a rendere tutto ancora più difficile ci si è messo un vento teso che avrebbe fatto felice il timoniere di Oracle in Coppa America (per la gioia del patron del torneo e della barca Larry Ellison) e invece ha fatto impazzire Iga Swiatek e Maria Sakkari.

Poteva essere un vantaggio per la ragazza greca, se avesse avuto più dimestichezza con il Meltemi, che increspa l’Egeo tra le isole greche.

Invece nelle raffiche californiane, che soffiavano da sud sud-est, Maria ha perso tutto: servizio, sicurezza nei fondamentali da fondocampo e l’occasione di diventare la tennista greca più in alto nella classifica mondiale , più su anche di Stefano Tsitsipas (lo eguaglierà come prossima n.3).

Iga Swiatek ha invece preso tutto: la partita con un 6-4 6-1, in un’ora e 20 minuti. Il titolo al WTA 1000 di Indian Wells, prima polacca a riuscirci in 46 anni di storia e un premio da 1.231.245 dollari. Il n. 2 del mondo alle spalle dell’australiana Ashleigh Barty, eguagliando la connazionale Agniewska Radwanska (n.2 del mondo nel luglio del 2012 dopo aver raggiunto la finale a Wimbledon). Soprattutto si è presa la responsabilità di candidarsi a vera rivale della Barty.

Dopo il trionfo a sorpresa al suo primo Roland Garros nel 2020, la 20enne di Varsavia, che è scesa in campo con la coccarda gialla e azzurra dell'Ucraina fissata sul berretto, conquista in California un altro grande titolo: lo fa dopo una striscia di 11 partite vinte consecutive (arrivava dal successo a Doha) che migliora quella di 10 successi che l’aveva vista trionfare a Roma, agli Internazionali BNL d’Italia 2021, e poi proseguire fino ai quarti di finale di Parigi, dove a fermarla fu proprio Maria Sakkari. Contro la quale aveva perso 3 volte su quattro prima di volare nel vento di Indian Wells.

Ha grande passione per il tennis, sul campo è felice e pronta a superare le avversità. Il trionfo alle "sorgenti indiane" è la conferma che il futuro è suo.