Il dramma di Emma: chi la chiama “Raducanescu” però sbaglia

Per i più Emma Raducanu è già una “One Slam Winner”. Qualcuno l’ha già soprannominata “Raducanescu”, sarcastica crasi tra il suo cognome e quello di Bianca Andreescu, campionessa a New York nel 2019 e poi gradatamente scomparsa dai radar (anche perché vittima di una serie di infortuni).

La sconfitta di oggi a Melbourne contro la montenegrina Danka Kovinic, n.98 del mondo, rischia di far crescere ancora il coro dei detrattori e di chi la considera una piccola meteora.

Chi ha visto la partita però ha avuto l’opportunità di cogliere ben altra realtà: Emma Raducanu è davvero un diamante grezzo e ha tutte le qualità per essere la grande protagonista del tennis dei prossimi anni. Ha bisogno solo di fare esperienza (la sua prima apparizione su un grande palcoscenico in assoluto risale a Wimbledon 2021 grazie a una wild card) e di metabolizzare il suo ingresso repentino nel grande tennis sul piano fisico e dell’impegno mentale richiesto a una giocatrice da cui ci si aspettano vittorie tutti i giorni.

Vederla in azione oggi sulla Margaret Court Arena è stata una sofferenza. Aveva una medicazione alla mano destra che cercava di limitare i danni per una piaga formatasi su una grossa vescica. Non poteva servire alla solita velocità e soprattutto non poteva spingere il diritto. Si è così impegnata a provare a vincere il match giocando quel colpo solo in backspin.

Ne è nata una partita che aveva dell’assurdo, con la Kovinic, solidissima fondocampista, a martellare da ambo i lati e una Raducanu “pallettara” con il diritto tagliato (stile match tra over 60 sulla terra rossa del circolo) e aggressiva con il rovescio bimane appena l’altra glielo consentiva.

Ha provato anche a usarlo alla vecchia maniera, quel diritto tagliato, giocando angolazioni strette per chiamare a rete l’avversaria e poi infilarla con il pallonetto. Pregevole tentativo di non abbandonare il campo ma addirittura di provare a vincere giocando praticamente “zoppa”.

In questo modo la 19enne, nata a Toronto da padre rumeno e mamma cinese, è riuscita persino a pareggiare il conto dei set, cercando di digerire al meglio la frustrazione di non poter giocare come avrebbe saputo. Una battaglia che ha cercato di portare fino in fondo ma che alla fine l’ha vista battuta 6-4 4-6 6-3, anche e soprattutto per merito della bravissima Danka, che non ha mai smesso di martellarla con i suoi solidi fondamentali da fondocampo.

Ora chi vuole potrà continuare a insistere sulla volatilità dell’ispirazione di Raducanu, mettendo in dubbio il suo reale valore. La partita di oggi per chi sa leggere tra le righe (del campo) ha messo ancora di più in evidenza le eccezionali qualità della giovane Emma, capace di vedere e variare il gioco come poche altre e di esprimere una personalità fortissima in campo. Sarebbe interessare vedere come saprebbero interpretare una partita del genere (“oggi di diritto puoi giocare solo in back”) le attuali prime 10 giocatrici della classifica mondiale. Forse solo Barty sarebbe in grado. Infatti è la n.1.