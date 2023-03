Il magico mondo dei record di Rafa Nadal

Negli ultimi 18 anni Rafael Nadal ha migliorato e stabilito una serie infinita di record. Dei tanti, quello che non potrà mai più incrementare è relativo alle settimane consecutive trascorse nei top 10. Lunedì 6 marzo lo spagnolo ha iniziato la 911esima settimana di fila nei top 10 e lunedì prossimo si fermerà definitivamente a quota 912. Al termine di Indian Wells saranno sicuramente davanti a lui Djokovic, Alcaraz, Tsitsipas, Ruud, Medvedev, Rublev, Rune, Auger-Aliassime, Hurkacz e Taylor. Per un minimo di 85 punti (ma potranno anche essere molti di più), Rafa abbandonerà il club dei top 10 per la prima volta dal 25 aprile 2005.

I record in possesso di Rafa sono tantissimi e questa lista è solo un piccolo antipasto. Si parte da quello più prestigioso, rappresentato dai 22 titoli Slam, record che condivide con Novak Djokovic. Rafa è anche il giocatore dell'Era Open ad aver vinto il maggior numero di Coppe Davis (5), il giocatore ad aver vinto più tornei sulla terra rossa (63), quello che ha vinto più tornei all'aperto (90), più titoli dello Slam sulla terra rossa (14), il giocatore ad aver vinto più Masters 1000 sulla terra (26), il giocatore ad aver vinto più Big Titles sulla terra (40), anche quello ad aver vinto più volte uno stesso torneo (14 Roland Garros), più volte uno stesso Masters 1000 (11 volte Monte Carlo), più volte un torneo 500 (12 volte Barcellona), ad aver giocato più finali all'aperto (123), ad aver vinto più tornei di fila sulla terra battuta (13, da Monte Carlo 2005 a Roma 2007), più volte di fila uno stesso torneo (8 volte Monte Carlo dal 2005 al 2012), più finali di fila sulla terra battuta (18, da Monte Carlo 2005 a Barcellona 2008), il giocatore ad aver vinto almeno un torneo per più anni di fila (19, dal 2004 al 2022), il giocatore ad aver vinto almeno un torneo dello Slam per più anni di fila (10, dal 2005 al 2014), il giocatore ad aver vinto almeno un Masters 1000 per più anni di fila (10, dal 2005 al 2014), ad aver vinto un Masters 1000 cedendo il minor numero di game (14, Monte Carlo 2010), ad aver vinto più tornei senza perdere set (30), ad aver vinto più Slam senza perdere set (4), ad aver giocato il maggior numero di partite nei Masters 1000 (494), ad aver vinto il maggior numero di partite nei Masters 1000 (406), ad aver vinto il maggior numero di partite all'aperto (982), ad aver vinto più partite contro il numero 1 del mondo in carica (23) e ad aver vinto il maggior numero di partite in uno stesso torneo dello Slam (112 al Roland Garros).

Molti dei record di Rafa riguardano le sue impareggiabili percentuali. Rafa è il numero 1 per vittorie nei match al meglio dei 5 set (88,46%), per vittorie sulla terra battuta (91,33%), per vittorie all'aperto (84,80%), per vittorie in una stagione sulla terra (100%) e per vittorie in uno stesso torneo dello Slam (97,39%).

Tornando ai numeri da leggenda, Rafa è il giocatore ad aver vinto più partite di fila su una stessa superficie (81 sulla terra), in uno stesso torneo (46 a Monte Carlo), ad aver trascorso più settimane al numero 2 del mondo (387), più settimane nei top 2 (596), più settimane consecutive al n° 2 (160), più settimane consecutive nei top 10 (912), più anni chiusi al n° 2 del ranking (8), più anni chiusi nei top 2 (13) e più anni di fila chiusi nei top 10 (18).

Anche se la campana pare già suonata, per il suo ultimo giro nel Tour, non è detto che qualcuno dei record appena citati non possa essere migliorato nell'imminente stagione sul rosso. Quando Monte Carlo, Roma, Barcellona o Parigi chiamano, Rafa ha sempre risposto presente, anche per un ginocchio a pezzi o un piede fuori uso.