Il Master FITPRA è qui: si apre la caccia agli scudetti

Sabato 30 ottobre, ore 13.30. Per i migliori padelisti amatoriali d’Italia è l’ora X, quella del via al Master finale del Campionato nazionale FITPRA by Noberasco, sui 12 campi dell’affascinante 7 Padel Village di Siracusa. Troveranno ad accoglierli un clima degno di un evento professionistico, ma il palcoscenico sarà interamente riservato a loro e ai rispettivi percorsi in uno sport che continua a spopolare.



Nel gruppone dei partecipanti ce n’è per tutti i gusti: chi il padel l’ha scoperto da anni, e addirittura l’ha trasformato in una professione iniziando a insegnarlo; chi sogna una carriera con la pala; chi gioca a padel da tempo e ne ha raccolto finalmente i frutti, e chi invece ha iniziato a competere da meno tempo, ma si è subito dimostrato in grado di fare grandi cose.



Storie che si miscelano nei cinque tabelloni di gara: Open maschile, Open femminile, i due relativi Limit 90 e il Misto, che sarà il torneo più frequentato dell’intero Master. Un aspetto che la dice lunga sullo spirito col quale i giocatori affrontano il circuito FITPRA, nel quale vincere piace a chiunque ma prima di tutto vengono socialità, voglia di stare insieme e di divertirsi.

Dando una sbirciata all’elenco dei partecipanti, nel doppio maschile i favoriti della vigilia sembrano Fabio Negri e Simone Damonte: 45 anni da Loano il primo, 37 da Pietra Ligure il secondo, sono i vincitori del Master regionale della Liguria giocato allo Sporting Club Pegli, dove hanno colto il loro decimo titolo in coppia nel circuito FITPRA da marzo in avanti.



Un ruolino di marcia impressionante, anche perché il numero di tornei disputati non è nemmeno esagerato. Semplicemente, quando giocano vincono quasi sempre. I due padelisti dell’Asd Il Faro di Pinamare sono anche i campioni regionali liguri di quarta categoria, hanno già conquistato insieme anche una tappa del nuovo Campionato Regionale FITPRA (Damonte è già a quota tre, fra maschile e misto) e sulla carta dovrebbero avere una marcia in più rispetto ai diretti concorrenti.



Ma la lista dei pretendenti al trono è ricchissima di altri nomi caldi, come quelli dei padroni di casa Pompeo Sarcuto e Manuel Peinado Millan, vincitori del Master della Sicilia, la regione che ha organizzato il maggior numero di tornei del Campionato nazionale (190). Fra i giocatori da tenere d’occhio anche i modenesi Massimiliano Soranna (già da scudetto nel misto) e Marco Gradellini, campioni regionali in Emilia Romagna, e i perugini Massimiliano Biccari e Simone Giombini, secondi classificati in Umbria.

Nell’Open femminile gli occhi sono puntati sulle siracusane Giulia Taddei, 23 anni, ed Elena De Benedictis, 25, che dai campi del loro Padel Zone si sposteranno volentieri al 7 Padel Village, a caccia del titolo nazionale. La prima ha conquistato una decina di successi solo negli ultimi mesi, alternando varie partner fino a scoprire il feeling con l’attuale compagna, insieme alla quale si è aggiudicata uno degli ultimi appuntamenti prima del Master e poi il Master stesso, sui campi del Tennis Club Palermo 2. Una trasferta mica da ridere che ha ripagato i loro sforzi, permettendo alle due di giocarsi lo scudetto a due passi da casa.



Fra le principali candidate a rovinare loro i piani occhio alle pescaresi Ida D’Eramo (55 anni) e Italia Catale (48). Quest’ultima si era già qualificata anche per il Master del Campionato Italiano giocato a luglio a Paderno Dugnano, dove aveva raggiunto i quarti di finale con Alessia d’Annunzio. Ora ci riprova in Sicilia, con una compagna diversa ma la stessa voglia di giocare un ruolo da protagonista.

Nel doppio misto, invece, sembrano avere una marcia in più di tutti i trapanesi Ezio Ricevuto e Aurora Buscaino, che hanno letteralmente “ammazzato” il Master siciliano, vincendo senza difficoltà tutti i loro incontri. La particolarità: lui ha 46 anni ed è il presidente del club (Circolo Tennis Canottieri Ing. Rocco Ricevuto) dove entrambi giocano, mentre lei di anni ne ha 15 ed è addirittura vice campionessa del mondo.



No, non è uno scherzo: la giovane di Paceco era fra le otto selezionate dalla ct Sara D’Ambrogio per gli ultimi mondiali giovanili, giocati il mese scorso a Torreon. Nella competizione a squadre l’Italia ha chiuso al quarto posto, mentre nell’Open under 16 la siciliana ha sfiorato addirittura la medaglia d’oro, perdendo in finale in coppia con la milanese Matilde Del Col Balletto. Significa che malgrado sarà la più giovane in gara al 7 Padel Village, di esperienza la trapanese ne ha già da vendere, come dimostra anche il suo rapporto vittorie-sconfitte impressionante nel circuito FITPRA.

Aurora Buscaino ha disputato sei tornei, tutti di misto, e ne ha vinti cinque. Ora punta al sesto, che varrebbe più di tutti gli altri messi insieme. I principali candidati per provare a rovinarle la festa sembrano i piemontesi Paolo Vercellone e Cristina Borri, che hanno confermato nel Master regionale una superiorità ben evidente in tutti gli appuntamenti disputati in precedenza, nei quali non hanno mai perso una partita. Batterli non sarà per niente facile. Fra i possibili protagonisti anche i cagliaritani Andrea Gambino (già qualificato, ma per il doppio maschile, anche agli scorsi Campionati Italiani FITPRA giocati nel milanese) e la compagna Daisy Serra, campioni regionali in Sardegna.



Tutti i tornei saranno giocati con una prima fase iniziale a gironi, che qualificherà i migliori al tabellone finale a eliminazione diretta. Sabato il via è previsto alle 13.30, domenica alle 9.30, con incontri in programma fino a sera. Lunedì, invece, si concluderà tutto in mattinata, con semifinali, finali e cerimonia di premiazione. Il momento che tutti sognano ormai da mesi.