Il padel mette ko Al Khelaifi

Più del financial fair play poté il padel. A mettere ko il presidente del PSG Al Khelaifi infatti, stando a quanto riportato dal Quotidiano di Sicilia, non è stato l’intervento di alcuna commissione Uefa quanto un infortunio rimediato durante una sfida a padel con il “suo” ex centrocampista Marco Verratti.

L’episodio risalirebbe allo scorso 7 ottobre e Al Khelaifi nell’occasione si è procurato la rottura del legamento crociato del ginocchio. Il numero uno del club parigino, nonché presidente del Circuito premier padel che dal 2024 si fonderà con World padel tour, è ora rientrato a Parigi dove domani assisterà alla sfida di Champions League tra il PSG e il Newcastle. In attesa di sapere se si sia già sottoposto all’intervento chirurgico teso alla ricostruzione del legamento lesionato, la speranza - come suol dirsi in questi casi - è di rivederlo presto in campo.