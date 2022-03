Il realismo di Rafa: mi dispiace per Naomi, ma nella vita niente è perfetto

C’è Nadal il grande, recordman di Slam (219) e di partite vinte nei Master 1000 (400) e c’è Rafa il filosofo, quello che in virtù della lunga esperienza offre punti di vista non banali sulle vicende del circuito e dei suoi protagonisti.

A Indian Wells Dopo il successo su Dan Evans, molto più tranquillo di quello del primo turno contro lo statunitense Korda, era inevitabile che le domande dei giornalisti nel dopo-partita scivolassero fuori dall’alveo del classico dopo-match.

Il tema proposto al campione spagnolo è stato quello delle lacrime di Naomi Osaka, in pesante crisi emotiva durante la partita persa 6-0 6-4 contro la russa Kudermetova dopo che dagli spalti una spettatrice le aveva gridato: ”Fai schifo”.

Rafa ha solidarizzato con la ex n.1 del mondo, oggi scivolata, al n.78, che già nel 2021 rese pubblica la sua difficoltà a sopportare le critiche, in quel caso da parte dei giornalisti, e rinunciò a Roland Garros e Wimbledon pur di non doversi sottoporre alle conferenze stampa post-partita. Però ha tenuto anche a dare un suo punto di vista più ampio sulla vita del tennista professionista e sulle vicissitudini che si trova ad affrontare nel circuito.

“Parlare di questo genere di cose non è mai facile, perché quello che mi verrebbe immediatamente da dire è che mi dispiace tantissimo per quello che è successo, che episodi di questo genere non dovrebbero mai verificarsi ha affermato il campione di Manacor - Però di fatto nel mondo reale queste sono cose che succedono. Sono molto dispiaciuto per lei. E allo stesso tempo penso che noi stiamo facendo una bella vita. Siamo persone molto fortunate che possono godere di esperienze straordinarie grazie al nostro essere giocatori di tennis. E facciamo soldi".

"Anche se è terribile sentire quelle cose sul campo, dobbiamo essere preparati per questo genere di situazioni, no? Dobbiamo saper affrontare questo genere di cose che possono succedere quando sei davanti a tanta gente, no? Come ci piace molto quando le persone ci sostengono facendo il tifo per noi. Se succede quello che è successo a lei, dobbiamo essere in grado di accettarlo e andare avanti, no?”

E ha concluso: “Capisco come probabilmente Naomi abbia potuto soffrire in modo particolare questa situazione a causa dei problemi che si trova a vivere sul piano psicologico. E non desidero altro che lei si riprenda bene e le auguro tutto il meglio possibile. Ma la vita… Niente è perfetto nella vita, no? Dobbiamo essere sempre pronti ad affrontare le avversità”. Parola di Rafa.