Il ritorno di Sabalenka, la mina vagante

Ci sono pochi esempi di imprevedibilità, nel tennis contemporaneo, paragonabili ad Aryna Sabalenka. Il suo modo di giocare è talmente votato all’esplosività senza compromessi che ogni volta che scende in campo può vincere con chiunque e perdere con chiunque. Per qualcuno questa può essere una dote, un’attrattiva; per altri l’espressione di un esercizio puramente balistico e muscolare totalmente privo di ratio e attrattiva.

Il fatto è che con queste prerogative Sabalenka è arrivata fino al n.2 del mondo (il 23 agosto dello scorso anno) e oggi, giorno della semifinale vinta a Stoccarda sulla spagnola Badosa, è ancora n.4.

Viene spontaneo dire “ancora” perché nella Wta Race, graduatoria che tiene conto solo dei punti conquisati dal 1° gennaio 2022, la bielorussa che scende in campo senza bandiera, è solo 22esima. Ha vinto infatti solo 7 partite e nelle ultime tre uscite prima del WTA 500 di Germania, è stata eliminata dalla nostra Jasmine Paolini, n.46, al primo turno di Indian Wells; dalla rumena Begu, numero 70, all’esordio a Miami e dalla statunitense Anisimovan.15, al secondo turno di Charleston.

Con Paula Badosa si era incontrata due volte, nel 2021. Risultato: due sconfitte, a Cincinnati e alla Wta Finals di Gaudalajara.

Poi però, con una come Sabalenka, succede così: arriva in un posto dove si sente a suo agio (probabilmente l’atmosfera ovattata del palazzetto di Stoccarda dove si gioca questa anomala prova su terra battuta favorisce la sua quadratura) e comincia a tirare solo missili. In campo e non fuori dalle righe come quest’anno le è accaduto tanto spesso.

Quando fa così, dall’alto dei suoi 182 centimetri di superenergia vitale, arginarla diventa quasi impossibile. Contro la povera Badosa, che comunque lunedì salirà meritatamente al n.2 della classifica mondiale, Aryna ha aggiunto la stravaganza di tirare quasi più forte (e più dentro) la seconda palla di servizio rispetto alla prima. Ottenendone anche ace (9 in tutto alla fine) e servizi vincenti. Nei turni di risposta, approfittando di una giornata non buona della spagnola al servizio, picchiava a più non posso sulla ‘seconda’ avversaria e, siccome le stava in campo, ne otteneva addirittura più della metà dei punti (57,1%).

Dopo Bianca Andreescu e Anett Kontavait, anche Paula Badosa finiva così al tappeto (7-6 6-4), sotto quella gragnuola di colpi, sconsolata per lo scarso rendimento del proprio servizio ma anche per l’impossibilità di ricondurre il gioco a qualcosa di più ragionevole che un semplice scambio di bordate “o la va o la spacca”.

Ora Sabalenka, che lo scorso anno ha conquistato 2 dei 10 titoli che vanta in carriera, è alla prima finale del 2021. Starà a Iga Swiatek o Liudmila Samsonova il compito di provare ad arginarla. Entrambe in fatto di potenza non scherzano ma contro Sabalenka la sensazione è che fare previsioni sia un esercizio di scarsa utilità. In qualche modo è sempre lei a decidere, talvolta anche inconsapevolmente, come andrà a finire.