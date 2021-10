Il romano Antonio Claudi campione del mondo over 75

Roma, 23 ott. (askanews) - Antonio Claudi è il nuovo campione del mondo di singolo over 75 di tennis. Il tennista capitolino, portacolori del Circolo Canottieri Roma, ha battuto nella finale del mondiale senior disputato a Palma di Maiorca il rappresentante inglese. Campione italiano nel singolare over 75 e a squadre over 70 con il suo circolo, Claudi si è imposto anche nel doppio in coppia con Paolo Lazzari battendo la coppia americana composta da Beautymen e Buck.