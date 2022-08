Il ruggito di Matteo: è di nuovo al terzo turno a New York!

Un inizio degno del migliore film horror poi la ripresa fino all’”happy end”. Ma quanta sofferenza! Non si è vista la miglior versione dell’azzurro - merito anche dell’avversario - ma è bastata: per la quarta volta di fila Matteo Berrettini approda al terzo turno degli Us Open (27.985.686 dollari di montepremi), quarto ed ultimo Slam del 2022 di scena sul cemento di Flushing Meadows a New York.

Il 26enne romano, n.14 del ranking e 13 del seeding, alla quinta partecipazione al main draw newyorkese - dove vanta la semifinale del 2019 (stoppato da Nadal, poi vincitore del titolo) ma anche i quarti lo scorso anno (battuto da Djokovic) -, ha battuto per 26 61 76(4) 76(7), al termine di una battaglia di quasi tre ore e mezza, il francese Hugo Grenier, n.119 ATP (“best ranking” per lui proprio questa settimana), ripescato come lucky loser (nelle qualificazioni aveva sconfitto gli azzurri Zeppieri e Passaro prima di cedere a Gombos), all’esordio assoluto nel tabellone principale degli Us Open.

Per Matteo, che aveva perso nettamente all’esordio a Montreal con Carreno Busta ed aveva subìto la stessa sorte a Cincinnati contro Tiafoe anche se solo al tie-break del set decisivo, segnali di ripresa, anche se la condizione non è ancora quella ottimale .

Un solo precedente, favorevole all’azzurro che si era imposto in tre set al primo turno del Challenger di Segovia (cemento) nel 2017. Matteo ha iniziato sotto tono cedendo la battuta già nel terzo gioco, con il 26enne di Montbrison che ha confermato il vantaggio grazie ad un turno di servizio illuminato da ben tre ace (3-1). Nel settimo game disastro Berrettini, che ha subìto il secondo break dopo essere stato avanti 40-0 incassando cinque punti di fila dal suo avversario (5-2). Nell’ottavo gioco Granier ha annullato due palle-break, ha sprecato un primo set-point con un doppio fallo ma sul secondo ha incamerato il set (6-2) grazie ad un diritto inside-out di Matteo terminato in corridoio.

Facce preoccupate quelle di coach Vincenzo Santopadre e di Umberto Rianna nel box del romano. Nel secondo gioco del secondo parziale, però, con un doppio fallo Grenier ha concesso una palla-break e Berrettini, con una sportellata delle sue, ha strappato per la prima volta il servizio al francese (2-0), con un bel ruggito d’accompagnamento. Ed il match è girato. Matteo ha fatto valere la maggior potenza, la maggiore varietà di colpi, la maggiore classe volando sul 5-0 prima di pareggiare il conto, siglando il 6-1 con una morbida stop-volley di diritto.

Dopo due set che hanno visto la prevalenza dell’uno o dell’altro giocatore, la terza frazione è stata all’insegna dell’equilibrio: l’unica palla-break l’ha concessa ed annullata il 26enne di Montbrison nel terzo gioco. E nonostante l’evidente superiorità dell’azzurro, che in risposta ha vinto più del doppio dei punti del francese, è stato il tie-break a decidere: Matteo è schizzato avanti 3-0 e poi ha controllato il suo avversario (da segnalare la stop-volley sulla riga che ha regalato al romano il punto del 6-3) chiudendo per 7 punti a 4.

L’equilibrio è proseguito anche nel quarto parziale con il francese che ha annullato una palla-break nel sesto game e due nell’ottavo (16 punti giocati) e l’azzurro che ne ha offerte due nell’undicesimo gioco cancellata da un nastro decisamente tricolore e da una prima robusta. Ed anche stavolta ha deciso il tie-break: Berrettini ha preso un mini-break di vantaggio (2-0) ma lo ha restituito sotterrando in rete il diritto (2-2), con la combinazione servizio/diritto Matteo ha annullato un set-point (6-6), con un diritto profondo Hugo ha costretto il suo avversario all’errore sul primo match-point (7-7) ma sul secondo il passante lungolinea dell’azzurro si è infilato negli unici centimetri possibili per il definitivo 9-7. Uno spettacolo.

Venerdì al terzo turno Berrettini troverà dall’altra parte della rete il britannico Andy Murray, n.51 ATP, vincitore del titolo nel 2012, alla sedicesima partecipazione: Matteo è in vantaggio per 2-1 nel bilancio dei precedenti con il 35enne scozzese di Dunblane ed ha vinto gli ultimi due, negli ottavi al Queen’s lo scorso anno ed in finale a Stoccarda a giugno, sempre sull’erba, ma l’ex numero uno del mondo si è imposto proprio nell’unica sfida giocata sul cemento all’aperto (primo turno a Pechino nel 2019).