Il sogno Milano Marittima? Nel padel va conquistato adesso

L’edizione inaugurale era stata un vero successo, culminato con il primo evento di padel su scala nazionale targato Fit Tpra, che nel luglio del 2021 aveva distribuito gli scudetti al Country Sport Village di Paderno Dugnano, uno dei club specializzati più grandi d’Italia. Ma la seconda volta dei Campionati italiani FIT TPRA padel invernali ha tutte le carte in regola per fare ancora meglio. Ultimata la prima fase provinciale, dopo tre mesi abbondanti di attività e oltre 500 tornei sparsi in tutta Italia, adesso è l’ora dei Master regionali, che nei prossimi tre fine settimana vedranno i migliori affrontarsi per compiere il prossimo step.



Ogni regione avrà i suoi tornei, divisi come sempre nelle categorie Open ed Entry Level, e quindi anche fra maschile, femminile e misto, ma il sogno è lo stesso per ciascun partecipante di ciascun evento: conquistare i pass in palio per il Master nazionale di Milano Marittima, dove dal 2 al 5 giugno è in programma un evento che promette di fare la storia degli sport amatoriali di racchetta. Nell’arco di quattro giorni, e nella stessa sede (il MarePineta Resort), verranno infatti distribuiti i titoli nazionali di padel, tennis e beach tennis, in una maxi festa dello sport amatoriale che promette di portare in Romagna un migliaio di tesserati, e di regalare a tutti un’esperienza degna dei professionisti, mai vissuta in precedenza.

Ma prima di pensare alle finali c’è ancora un gradino da scalare, che darà un’ulteriore scrematura ai tantissimi giocatori protagonisti da gennaio in avanti. In ciascuna regione italiana saranno in gara i primi due padelisti di ogni classifica provinciale (che possono scegliere il compagno fra chiunque dei presenti nella stessa classifica), così come i primi 8 del ranking regionale.



La battaglia è stata particolarmente intensa in Sicilia, di nuovo la regione leader per quantità di tornei organizzati (ben 125), ma anche altre regioni come Puglia, Piemonte, Umbria e Liguria hanno fatto registrare numeri molto importanti, a conferma di una crescita sempre più capillare sull’intero territorio della Penisola. Ne consegue che alle finali di Milano Marittima saranno rappresentate ben 18 regioni, traguardo degno di un vero campionato italiano.



Nella categoria Open (doppio maschile, femminile e misto) si qualificheranno per il Master nazionale le coppie vincitrici su scala regionale, mentre nell’Entry Level (doppio maschile, femminile e misto) ci sarà posto anche per i finalisti. Una decisione che testimonia alla perfezione la grande attenzione prestata dal direttivo del circuito a tutti i giocatori alle prime armi, vera anima di un circuito costruito per permettergli di fare le prime esperienza nelle competizioni, unendo agonismo e divertimento.

Chiunque si qualificherà per Milano Marittima (attese oltre 100 coppie) troverà una manifestazione organizzata con standard degni degli eventi professionistici, in una delle località italiane più celebri quando si tratta di mettere insieme mare, ospitalità e divertimento. E, nel caso specifico del MarePineta Resort, anche lo sport, visto che da anni la struttura in provincia di Ravenna è sede dei Campionati italiani per veterani di tennis, e sempre nel tennis ha già ospitato nel recente passato altri importanti eventi targati FIT TPRA.



Manifestazioni che diventano l’occasione per unire la competizione a qualche giorno di vacanza, un mix che – insieme al party in spiaggia in programma per la serata di venerdì 3 giugno – aiuta a rendere l’esperienza ancora più piacevole. A proposito: entro il 10 maggio verranno rese note le varie convenzioni riservate ai qualificati, che come da tradizione potranno disporre di agevolazioni sui prezzi degli alloggi. Un motivo in più per non mancare, e continuare a sognare di tornare a casa con lo scudetto. In dodici ce la faranno.