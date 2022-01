Il tennis italiano vince con i giovani e gli sponsor: e il 2022 sarà ancora migliore

L'Italia del tennis conquista tutti. A Melbourne, gli organizzatori hanno deciso di mettere in vendita biglietti in più per la semifinale Berrettini-Nadal dell'Australian Open. Netflix ha già individuato il numero 1 azzurro come uno dei volti della prima docu-serie dedicata al tennis. Gli operatori che seguiranno il circuito anche nel dietro le quinte, come già accaduto per la Formula 1 al centro di "Drive to Survive", hanno osservato con attenzione le sue partite e non solo.

Sono due segnali che danno una direzione chiara. Il tennis italiano attira sempre di più. L'appeal di Matteo, uno dei primi tennisti a vestire Hugo Boss, di Jannik Sinner e dei giovani che alle loro spalle si stanno affermando è un propulsore prezioso non solo in terminid i risultati sportivi.

Il mondo del mercato e della pubblicità punta sui giovani tennisti italiani per attirare la Generazione Z, ovvero i nati fra il 1997 e il 2012. La conferma arriva da uno studio predittivo della StageUp, storica società di ricerche di mercato, in collaborazione con ChainOn, piattaforma di sponsorizzazioni che ha puntato molto sulla blockchain. Il tennis italiano, si legge nello studio, sta vivendo un boom «sia a livello di risultati sportivi che di interesse complessivo con personaggi che, con valenze diverse, esprimono qualità agonistica e un modo di essere italiani giovane, moderno, di appeal e internazionale».

Nel 2021, sottolinea lo studio anticipato da Repubblica, sono stati investiti oltre 750 milioni in sponsorizzazioni sportive in Italia, con una crescita di quasi il 16 % rispetto al 2020 (650 milioni). Merito anche della prima edizione italiana delle Nitto ATP Finals a Torino.

E il 2022 promette di rompere il muro degli 800 milioni investiti nello sport: siamo ancora lontani dai 900 milioni del 2019, ma l'incremento è evidente.