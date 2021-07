Il WPT torna indoor: da oggi si gioca a Valencia

Dopo due Master all’aperto, e la pausa per lasciare spazio ai Campionati Europei di Marbella, il calendario del World Padel Tour torna al coperto, con un Open. Il settimo appuntamento del 2021 si giocherà al Pavelló Font de Sant Lluís di Valencia, dove oggi scatta il tabellone della Pre Previa maschile. I big, invece, torneranno ad avere un bye al primo turno (le 4 teste di serie) e saranno in gara da giovedì, con Ale Galan e Juan Lebron – campioni a Valencia nel 2020 – chiamati al riscatto dopo un torneo così così a Valladolid.



Erano i favoriti prima del via e lo sono diventati ancora di più col passare dei giorni, ma hanno finito per arrendersi in semifinale a Chingotto/Tello, poi battuti da Maxi Sanchez e Lucho Capra in una finale tutta argentina che mancava dallo scorso anno a Minorca. Proprio Sanchez/Capra potrebbero essere gli avversari dei numero uno nei quarti, anche se già al primo turno i due argentini avranno un duello non semplice contro gli emergenti Miguel Yanguas e Ivan Ramirez, una delle coppie più giovani dell’intero circuito World Padel Tour.

Attesa anche per vedere di nuovo Fernando Belasteguin al 100%: aveva detto che la tappa di Valladolid gli sarebbe servita per riprendere il ritmo, ma solo a Valencia l’avremo visto giocare di nuovo al massimo delle sue possibilità. È andata bene anche a Valladolid (semifinale) e ora è tempo di provare a conquistare di nuovo un titolo, per accorciare la distanza da Galan e Lebron nel ranking stagionale. L’ideale per Bela/Sanyo sarebbe farlo battendoli, il che vorrebbe dire che le due coppie più forti del mondo si sarebbero finalmente incontrate. Quando c’erano in finale i primi mancavano i secondi, e viceversa. Una sorta di maledizione destinata prima o poi a terminare, con l’augurio che succeda presto per poter vedere finalmente a confronto i due stili diversi di interpretare lo stesso gioco.



Per gli argentini esordio contro Campagnolo/Bergamini oppure Coki Nieto e Tito Allemandi, con la probabile sfida contro Ruiz/Stupaczuk per un posto in semifinale. Un bye anche per Lima/Tapia e Chingotto/Tello, mentre per la prima volta quest’anno (in un Open) partiranno dal primo turno Navarro/Di Nenno. E non gli è andata affatto bene, visto che dovranno vedersela con Miguel Lamperti e Arturo Coello, contro i quali hanno già perso nel 2021.

Ben cinque gli italiani di origine in gara da domenica nella Pre Previa, tre dei quali arrivano a Valencia dopo l’esperienza con la nazionale italiana al Campionato Europeo. Due sono Denny Cattaneo e Michele Bruno, che dopo la bella esperienza di Marbella (dove sono diventati la prima coppia tutta italiana a superare un turno in un Master) ci riprovano a Valencia. Per loro, primo turno contro Adrián Ronco López e Javier Rodríguez Márquez, rispettivamente numero 130 e 133 del mondo. Un duello che sulla carta sembra alla portata degli azzurri. Il terzo italiano arrivato nella Comunità Valenciana partendo da Marbella è Simone Cremona, che nel suo quarto torneo WPT della stagione andrà a caccia della prima vittoria insieme al piemontese Marco Cassetta. Per gli azzurri sfida con Víctor Manuel Mena Gil (n.114) e Pablo García Rodrigo (n.129).

Curiosità anche per la presenza – la prima in un torneo WPT – della coppia composta da Nicolò Cotto e dall’italo-argentino German Tamame, freschi di vittoria internazione nel torneo FIP Rise di Porto Sant’Elpidio, nelle Marche. I due, teste di serie numero 15 della Pre Previa, se la vedranno all’esordio contro Emilio Sanchez Chamero e Adrián Corona Roldán. Tre gli incontri da vincere per accedere alla Previa, altri tre per entrare nel Cuadro Final. Un’impresa mai riuscita nel maschile a nessun giocatore azzurro.

A Valencia saranno naturalmente in campo anche il circuito femminile, che dopo un avvio di stagione con quattro coppie diverse a segno nelle prime quattro tappe, sembra aver trovato le sue gerarchie grazie ai due Master, vinti dalle più forti. A Marbella si erano imposte Sanchez/Josemaria (che restano in testa alla Race), mentre a Valladolid è arrivata la risposta di Gemma Triay e Alejandra Salazar, con quest’ultima diventata la terza giocatrice nella storia – dopo le gemelle Alayeto – a raggiungere quota 30 titoli femminili nel World Padel Tour. Proverà a fare 31 già la prossima settimana, partendo dal duello contro Tenorio/Bidahorria o Navarro/Reiter. Di nuovo direttamente nel Cuadro Final la baby di passaporto italiano Claudia Jensen, che ad appena 16 anni è già numero 39 al mondo e insieme alla compagna Sandra Bellver forma la 19esima miglior coppia del circuito. Per le due un primo turno fattibile, contro Melania Marino e Celeste Paz, ultima formazione ammessa di diritto nel main draw.

VALENCIA OPEN – I TABELLONI

Oltre a Claudia Jensen, presenti a Valencia altre sette italiane, tutte in gara nella Pre Previa. Curiosamente, non giocheranno insieme Chiara Pappacena e Giulia Sussarello: la prima farà coppia con la spagnola Carmen Garcia Pardo, mentre la lombarda giocherà a fianco della mancina Carolina Orsi. Orsi/Sussarello sono le prime teste di serie, Pappacena/Pardo le seconde. Per entrambe le coppie un match da vincere per accedere alla Previa. Dovranno invece vincerne due Emily Stellato e Valentina Tommasi, che hanno sfiorato la semifinale agli Europei di coppia (battute 7-6 al terzo ai quarti, con un match-point mancato) e ripartono dal duello con Iris Donate e Melissa Martin. In gara dal primo turno anche Carlotta Casali, con la ventenne spagnola Raquel Segura Aguilar (sfidano Ceretani/Castillo), e Lorena Vano, che insieme a Cristina Musial Navarro affronta al primo turno Lucía Pérez e Claudia Fernandez.