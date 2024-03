Indian Wells day 3: apre Sinner, in campo anche Cobolli e Arnaldi

Jannik Sinner apre la terza giornata del BNP Paribas Open, il primo Masters 1000 della stagione in programma dal 6 al 17 marzo all'Indian Wells Garden (duro, Plexipave - montepremi $9,495,555). In campo nella notte italiana, in singolare maschile, anche Matteo Arnaldi (match di secondo turno) e Flavio Cobolli, impegnato nell'incontro di primo turno inizialmente programmato ieri e poi rinviato per la pioggia.

Sinner esordirà contro l'australiano Thanasi Kokkinakis, numero 99, che ha sempre battuto in tre confronti diretti: a Cincinnati nel 2022, ad Adelaide-1 e agli Internazionali BNL d'Italia 2023, perdendo solo un set.

Secondo i dati ATP elaborati da Tennis Data Innovation e Tennis VIZ, Sinner nelle ultime 52 settimane ha messo in mostra un tennis aggressivo, completo e di alta qualità. Dopo Medvedev (57%), Sinner risulta il giocatore con la miglior percentuale di punti vinti negli scambi da fondo. E il secondo per qualità di diritto e rovescio tra i primi otto del mondo.

Chi vince incontrerà il tedesco Jan-Lennard Struff, numero 25 ATP (nessun precedente con Sinner), o il croato Borna Coric, numero 35, che l'altoatesino ha sconfitto nell'unico confronto diretto disputato finora, a Monte-Carlo sulla terra battuta nel 2022.

Dopo il successo su Luca Van Assche, Matteo Arnaldi proseguirà contro Carlos Alcaraz, chiamato a difendere la posizione di numero 2 da Jannik Sinner che potrebbe diventare il primo italiano in Top 2 nella storia del tennis maschile. Sarà una riedizione dell'ottavo di finale dello US Open, il primo in uno Slam per l'azzurro, oggi numero 40 del mondo che ha ceduto in tre set ma senza sfigurare.

Chi vince, affronterà al terzo turno il canadese Felix Auger-Aliassime, numero 31 del mondo, il francese Constant Lestienne, numero 100.

Flavio Cobolli, numero 62 del mondo, ha dovuto aspettare un giorno in più per esordire in un Masters 1000 fuori dalla terra battuta. Finora, infatti, in questa categoria di tornei aveva giocato solo agli Internazionali BNL d'Italia e a Monte-Carlo, tenendo conto anche degli incontri di qualificazione.

Ancora in attesa della sua prima vittoria in un Masters 1000, avrebbe dovuto scendere in campo venerdì ma il suo match è stato rinviato a causa della pioggia che ha ridotto il programma della seconda giornata.

A Indian Wells, Cobolli debutta contro lo spagnolo Roberto Carballes Baena, numero 64 del mondo (nessun precedente): chi vince se la vedrà al secondo turno con il numero 4 ATP Daniil Medvedev, finalista a Indian Wells l'anno scorso, che punta al settimo titolo in un Masters 1000, il primo in California. Per Cobolli sarebbe la terza partita contro un Top 10 in carriera.

