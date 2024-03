Indian Wells, Musetti piega Shapovalov: sfida Rune per gli ottavi

Lorenzo Musetti vince la festa del rovescio a una mano contro Denis Shapovalov e centra il terzo turno al al BNP Paribas Open, il primo Masters 1000 della stagione in programma dal 6 al 17 marzo all'Indian Wells Garden (duro, Plexipave - montepremi $9,495,555). Il carrarino ha chiuso 64 26 75 una partita con lampi di grande tennis misti a errori, in cui entrambi hanno vinto 96 punti, e festeggiato la 23ma vittoria in un Masters 1000 in carriera.

Numero 26 del mondo, il carrarino è alla quarta presenza a Indian Wells dove aveva vinto una sola partita prima di quest'anno. Contro Shapovalov, ex Top 10 oggi numero 131 ATP che non vince due partite di fila in main draw in un torneo del circuito maggiore da Wimbledon 2023, Musetti ha ottenuto in percentuale più punti al servizio con la seconda e in risposta contro la seconda (60%). Il canadese, che ha guadagnato 24 punti dalle 35 discese a rete, ha vinto quattro punti in più negli scambi brevi, Musetti però ha saputo costruire un prezioso vantaggio competitivo in quelli di media lunghezza, quando viene fuori la superiorità di un giocatore nella fase di manovra e nei pattern di gioco (21-13 il divario in termini di punti).

Musetti supera Shapovalov a Indian Wells, la cronaca

Un break al settimo gioco, favorito dal doppio fallo di Shapovalov proprio sulla palla break, decide il primo set. Nel secondo, è Musetti il primo a cedere. Un errore di rovescio (a rete) gli costa il break che permette al canadese di allungare 4-2, un doppio fallo sul set point rimanda ogni verdetto.

Musetti e Shapovalov si ritrovano a giocare un set decisivo per la quarta volta nel 2024: entrambi hanno sempre perso nelle tre precedenti occasioni. In carriera, però, è l'azzurro ad avere una percentuale di vittorie maggiore (55,9% contro 52,8%). E sorride anche nel deserto della California. Recupera il break di svantaggio subito nel sesto gioco, e nell'undicesimo firma l'allungo decisivo. Shapovalov azzarda un paio di serve and volley, perde il servizio e scivola sotto 6-5. Musetti ringrazia, va a servire per il match e completa la vittoria.

Al terzo turno se la vedrà con Holger Rune, che senza giocare ha eguagliato il suo miglior risultato a Indian Wells. Dopp il bye all'esordio, infatti, il danese è avanzato grazie al forfait di Milos Raonic che si è ritirato prima di scendere in campo. L'ex numero 3 del mondo, che aveva già dovuto chiudere in anticipo il percorso all'Australian Open e a Rotterdam per problemi all'anca, al primo turno era riuscito a battere in due set l'indiano Sumit Nagal.

Musetti affronterà dunque per la 24ma volta un Top 10 in carriera (5 vittorie e 18 sconfitte il bilancio finora), per la seconda Rune che l'anno scorso l'ha battuto nei quarti al Queen's, sull'erba.



