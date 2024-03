Indian Wells: Paolini a caccia dei quarti

Nella prima serata italiana Jasmine Paolini torna in campo per gli ottavi di finale al “BNP Paribas Open”, terzo WTA 1000 stagionale (combined con il primo ATP Masters 1000 del 2024) dotato di un montepremi di 9.258.080 dollari che si sta disputando sul cemento californiano dell’Indian Wells Tennis Garden.

La 28enne di Castelnuovo di Garfagnana, n.14 WTA (“best” eguagliato) e 13esima testa di serie, vincitrice tre settimane fa del suo primo trofeo da “1000” a Dubai, si gioca un posto nei quarti con la russa Anastasia Potapova, n.33 del ranking e 28 del seeding, brava a sfruttare il corridoio apertosi dopo il forfait della kazaka Elena Rybakina, n.4 WTA e quarta favorita del torneo nonché campionessa in carica.

Tra la giocatrice toscana e la 22enne di Saratov non ci sono precedenti.

Per la tennista seguita da coach Renzo Furlan è la quarta partecipazione al “1000” californiano dove non era mai arrivata così avanti. Entrata in gara direttamente al secondo turno, ha battuto in due set la tedesca Maria, n.46 WTA, e poi si è ripetuta contro la russa Kalinskaya, n.25 WTA e 21esima testa di serie (sconfitta anche nella finale degli Emirati Arabi Uniti).

“Jas” è l’unica azzurra rimasta in corsa: lunedì è infatti uscita di scena a testa alta Lucia Bronzetti. La 25enne di Villa Verucchio, n.53 del ranking, ha ceduto 62 76(5), in un’ora e 49 minuti di partita, alla statunitense Coco Gauff, n.3 WTA e terza favorita del seeding.

