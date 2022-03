Indian Wells, Rublev fa 13 e vola in semifinale

Una macchina da vittoria. Il numero 7 del mondo, Andrey Rublev, ha infilato il tredicesimo successo di fila. E' la seconda miglior serie aperta nel circuito dopo i 19 di Rafa Nadal. Nel suo sesto quarto di finale in un Masters 1000, il quinto negli ultimi dodici mesi, ha battuto 7-5 6-2 Grigor Dimitrov senza mai andare sotto nel punteggio.

"Ho giocato davvero bene - ha detto Rublev -. Fin dall'inizio, essere il primo a comandare il punto e ad attaccare è stato l'elemento decisivo. Entrambi puntavamo ad aggredire per primi con il diritto", ublev l'ha fatto con più continuità e con più efficienza, e a questo ha aggiunto una resa superiore al servizio.

Il russo ha chiuso con 29 punti vinti su 26 quando ha messo in campo la prima e ha subito un solo break, quando serviva per chiudere il primo set. Ma ha piazzato il controbreak immediato, sfruttato una velocità di braccio che gli consente di colpire in anticipo, decontratto e generare con meno fatica velocità. La profondità dei suoi colpi, il ritmo del suo pressing da fondo ha finito per sfiancare Dimitrov che in breve si è ritrovato sotto di un set e 5-1 nel secondo.

Il bulgaro, che non aveva perso un set finora e aveva perso il servizio una sola volta in tutto il torneo, ha subito quattro break. Una zavorra troppo pesante per pensare di cambiare la storia della partita.

Eppure ci ha provato, salvando un match point nelpenultimo game della partita, il più lungo del match, e procurandosi anche una palla break prima che il russo completasse il turno di battuta che gli è valso l'ingresso nella quarta semifinale Masters 1000 degli ultimi 12 mesi.

Unstoppable ??@AndreyRublev97 reels off a 7-5, 6-2 victory over Grigor Dimitrov to win his 1??3??th straight match#IndianWells pic.twitter.com/5gQf8DStfy

— BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) March 18, 2022

"La risposta è uno degli aspetti più importanti. Se riesci a metterne tante in campo, soprattutto in condizioni come queste, allora diventa difficile per chi serve. Ma questo vale per tutti" ha detto Rublev, che porta in campo anche la fiducia derivata dai due titoli consecutivi a Marsiglia e Dubai a febbraio.

"Quando vinci due titoli di fila - ha spiegato in settimana -, sei più rilassato anche in allenamento, ti alleni in maniera diversa, con la giusta intensità. Quello che conta è mantenere questo stato di forma".