Indian Wells, sabato italiano: doppio impegno per Sonego. Gli azzurri in campo

Un sabato molto italiano al BNP Paribas Open, il primo Masters 1000 della stagione in programma dal 6 al 17 marzo all'Indian Wells Garden (duro, Plexipave - montepremi $9,495,555). Apre Lorenzo Sonego, che sarà impegnato anche in doppio con Jannik Sinner. In campo anche Lorenzo Musetti, Fabio Fognini e Luca Nardi.

Sorteggiato nell'ottavo di Casper Ruud e nel quarto di Novak Djokovic, Sonego (n.55 ATP) ha inaugurato il percorso in California con un successo autorevole sul serbo Miomir Kecmanovic. Nel primo match sul campo 4 (alle 20 ora italiana) il torinese affronterà il britannico Cameron Norrie, numero 26 ATP, che ha vinto l’edizione 2021 spostata a ottobre per le conseguenze della pandemia da COVID-19. Allora numero 26 del mondo, Norrie è diventato il primo campione fuori dalla Top 25 nell'albo d'oro dal 2010, dopo Ivan Ljubicic. Sonego ha vinto l’unico precedente a Monte-Carlo, Masters 1000 che di fatto apre la stagione sulla terra battuta, nel 2019.

Torna in campo anche Fabio Fognini. Il ligure, primo campione italiano in un Masters 1000 a Monte-Carlo nel 2019, incontrerà il neo Top 20 argentino Sebastian Baez. L'argentino è il terzo giocatore dopo Jannik Sinner (Australian Open, Rotterdam) e Ugo Humbert (Marsiglia, Dubai) nella lista di giocatori con almeno due titoli all'attivo nel 2024.

Ha vinto infatti a Rio de Janeiro e Santiago: nessuno era più riuscito a conquistare due trofei nella Golden Swing in America Latina nella stessa stagione dal 2020, Christian Garin vinse a Cordoba e Rio de Janeiro. Siamo nella sezione di Taylor Fritz, che Fognini potrebbe affrontare al terzo turno.

Debuttano invece nel torneo Musetti e Nardi, numero 26 del mondo, è alla quarta presenza a Indian Wells dove ha vinto una sola partita finora. Il carrarino, dopo il bye al primo turno, debutta (terzo match dalle 20 italiane, campo 5) contro l'ex Top 10 canadese Denis Shapovalov, oggi numero 131 ATP che non vince due partite di fila in main draw in un torneo del circuito maggiore da Wimbledon 2023.

Esordio in un Masters 1000 su una superficie diversa dalla terra battuta per Luca Nardi (secondo match dalle 20 sul campo 5) contro il cinese Zhizhen Zhang, numero 50 ATP, diventato a Madrid nel 2023 il primo cinese nei quarti di un Masters 1000, dopo essere stato il primo cinese in Top 100 da quando è stato introdotto il ranking ATP nel 1973: i due non si sono mai affrontati. Il marchigiano, numero 123 del mondo, è rientrato in tabellone come lucky loser al posto di Tomas Martin Etcheverry che, come tutte le teste di serie, godeva di un bye al primo turno.

Nella notte italiana è in programma anche l'esordio in doppio a Indian Wells della coppia Sinner/Sonego. Insieme hanno giocato due tornei ATP nel 2023 e hanno dato spettacolo in Coppa Davis: fondamentali le vittorie nei quarti contro l'Olanda e contro la Serbia, con Novak Djokovic in campo, in semifinale.

Sinner e Sonego affrontano al primo turno un'altra coppia di amici, Andrey Rublev e Karen Khachanov, campioni a Madrid nel 2023. I russi, in campo come atleti neutrali, sono stati votati come la coppia di doppio più amata dai tifosi l'anno scorso. In singolare, invece, i tifosi hanno incoronato Jannik Sinner che succede nell'albo d'oro a Rafa Nadal e a Roger Federer, eletto per 19 anni di fila.





