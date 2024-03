Indian Wells: Sinner diventa numero 2 se...

Nel primo Masters-1000 della stagione in programma da mercoledì 6 marzo a Indian Wells, Jannik Sinner può scavalcare Carlos Alcaraz e diventare così il primo italiano in Top 2 nel ranking ATP.

Dei primi quattro della classifica mondiale, questa settimana ha giocato solo Daniil Medvedev nell'ATP 500 di Dubai. Campione in carica, ha perso in semifinale contro Ugo Humbert e di conseguenza perderà 300 punti (differenza fra i 500 guadagnati nel 2023 e i 200 ottenuti quest'anno).

La classifica, dunque, reciterà:

1 N. Djokovic (SRB) 9.855 punti C. Alcaraz (ESP) 8.805 J. Sinner (ITA) 8.270 D. Medvedev 7.715

Il 18 marzo scadranno i punti vinti a Indian Wells nel 2023. Djokovic non ne perderà, considerato che tornerà a giocare il primo Masters 1000 della stagione per la prima volta dalla pandemia. Alcaraz vedrà uscire i 1000 del titolo vinto un anno fa, e dunque non potrà migliorare il suo attuale bottino. Medvedev ne difende 600 mentre Sinner perderà i 360 ottenuti nel 2023 arrivando in semifinale.

Togliendo già, solo per semplicità di calcolo, i punti che usciranno alla fine del Masters 1000 di Indian Wells, virtualmente si può affermare che Sinner parta in vantaggio rispetto ad Alcaraz. Ecco, infatti, quale sarebbe lo scenario:

Djokovic 9675 punti Sinner 7910 Alcaraz 7805 Medvedev 7115

Vediamo allora come potrebbero evolvere le posizioni dei tre inseguitori di Novak Djokovic, comunque sicuro di restare numero 1 del mondo anche alla fine del torneo, comunque vada a finire. Va tenuto in considerazione che da quest'anno la distribuzione dei punti assegnati per il raggiungimento dei vari turni è leggermente diversa rispetto al passato: l'eliminazione al primo turno vale 10 punti; il secondo turno 30; il terzo 50; gli ottavi 100; i quarti 200; la semifinale 400; la finale 650; il titolo 1000.

Con queste premesse, Jannik Sinner diventa numero 2 del mondo dopo Indian Wells se:

-Vince il titolo

- Perde in finale ma non contro Alcaraz

- Arriva in semifinale e Alcaraz esce al massimo ai quarti

- Perde ai quarti o agli ottavi, ma solo se Alcaraz non arriva in semifinale e Medvedev non vince il torneo

- Esce al primo, secondo o terzo turno se Alcaraz arriva al massimo agli ottavi e Medvedev non vince il torneo

Alcaraz resta numero 2 se:

-Vince il torneo

-Arriva in finale e Sinner esce al massimo in semifinale

-Arriva in semifinale e Sinner esce al massimo ai quarti

- Si ferma ai quarti a patto che Sinner esca al massimo al terzo turno e Medvedev non vinca il titolo

Medvedev torna numero 2 se:

-Vince il titolo a patto che Alcaraz e Sinner non superino i quarti