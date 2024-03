Indian Wells, stasera Bronzetti-Kalinina: all'orizzonte Gauff o Burel

Torna in campo Lucia Bronzetti, che apre il programma del sabato al “BNP Paribas Open”, terzo WTA 1000 stagionale (combined con il primo ATP Masters 1000 del 2024) dotato di un montepremi di 9.258.080 dollari. Sul campo 8 dell’Indian Wells Tennis Garden, la 25enne di Villa Verucchio affronta dalle 20 ora italiana l’ucraina Anhelina Kalinina, n.35 del ranking e 32 del seeding.

La 27enne di Nova Kakhovka ha vinto in due set entrambe le sfide precedenti con la riminese, disputate al primo turno delle qualificazioni dell’ITF da 25mila dollari di Santa Margherita di Pula 10 (terra) nel 2016 ed al primo turno di Abu Dhabi (cemento) ad inizio febbraio.

Finora in stagione, Bronzetti non ha ancora vinto due partite di fila in main draw nello stesso torneo: ha raggiunto il secondo turno a Brisbane, Linz e Dubai dove ha sconfitto all'esordio Daria Kasatkina e completato così la sua seconda vittoria in carriera su una Top 20.

Kalinina arriva invece dalla semifinale nell'ultimo torneo giocato prima di Indian Wells, l'ATX Open di Austin, la sua prima in carriera sul duro nel circuito WTA. Nei precedenti tornei del 2024, aveva raggiunto il secondo turno a Brisbane, Abu Dhabi e Doha.

Chi vince incontrerà al terzo turno Clara Burel, numero 47 del mondo, o Cori Gauff, numero 3. La francese, che ha eguagliato il suo miglior risultato in un WTA 1000, affronta una Top 10 per la settima volta in carriera: ha ottenuto la prima vittoria nel più recente di questi confronti, contro la numero 5 WTA Jessica Pegula al secondo turno dell'Australian Open 2024.

Gauff, terza giocatrice con più partecipazioni a Indian Wells (4) all'attivo prima di compiere vent'anni, potrebbe diventare la prima teenager a raggiungere le 50 vittorie nei WTA 1000 da quando questa categoria di tornei è stata introdotta in calendario nel 2009.

LIVE SCORE

ORDINE DI GIOCO

TABELLONI