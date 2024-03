Indian Wells, stasera debutta Giorgi. Errani avrà Osaka

Camila Giorgi debutta nella tarda serata italiana nel “BNP Paribas Open”, terzo WTA 1000 stagionale (combined con il primo ATP Masters 1000 del 2024) dotato di un montepremi di 9.258.080 dollari che si sta disputando sul cemento californiano dell’Indian Wells Tennis Garden.

Nel secondo match dalle 20 ora italiana Giorgi rientra nel tour dopo oltre un mese di pausa. La 32enne di Macerata, scesa al n.106 del ranking, per la settima volta in tabellone (gli ottavi nel 2014, partendo dalle “quali”, il suo miglior risultato), deve vedersela subito con la britannica Katie Boulter, n.27 WTA, fresca vincitrice del “500” di San Diego. Tra la marchigiana e la 27enne di Leicester non ci sono precedenti.

Picture-perfect Paolini ????



Take a walk through the WTA Photoshoot stations with 2024 Dubai champ Jasmine Paolini! pic.twitter.com/9LP7lznwPs

— wta (@WTA) March 6, 2024

Nella parte alta del tabellone, quella presieduta dalla polacca Iga Swiatek, regina del tennis mondiale e vincitrice dell’edizione del 2022, e dalla kazaka Elena Rybakina, n.4 WTA e campionessa in carica, c’è anche Jasmine Paolini, alla quarta partecipazione al “1000” californiano dove per due volte ha raggiunto il terzo turno (2021, partendo dalle qualificazioni, e 2022.

La 28enne di Castenuovo di Garfagnana, n.14 WTA (“best” eguagliato) e 13esima testa di serie, vincitrice un paio di settimane fa del suo primo trofeo da “1000” a Dubai, entrerà in gara direttamente al secondo turno o contro l’olandese Arantxa Rus, n.48 WTA, o contro la tedesca Tatjana Maria, n.46 WTA.

Per lei possibile terzo turno contro Kalinskaya (battuta nella finale degli Emirati Arabi Uniti) ed ottavo contro Rybakina o Potapova.

Le altre quattro azzurre sono inserite nella parte bassa del tabellone. Sara Errani, n.100 del ranking, promossa dalle qualificazioni, è stata sorteggiata contro l’ex numero 1 del mondo e quattro volte campionessa Slam Naomi Osaka, vincitrice ad Indian Wells nel 2018. La giapponese, oggi n.287 WTA (è rientrata nel tour a gennaio dopo 15 mesi di stop per maternità), si è aggiudicata in due set con poca storia l’unico precedente con la 36enne di Massa Lombarda, disputato al secondo turno di Miami nel 2016.

E’ una sfida inedita invece quella tra Lucia Bronzetti, n.53 del ranking, alla seconda presenza nel main draw (la terza complessiva), e la polacca Magdalena Frech, n.43 WTA, mentre Martina Trevisan, n.59 WTA, alla terza partecipazione co il terzo turno raggiunto lo scorso anno come miglior risultato, debutterà contro la francese Diane Parry, n.61 del ranking; la 30enne mancina di Firenze si è aggiudicata in tre set l’unico precedente con la 21enne mancina di Nizza, disputato al primo turno del WTA 125 sulla terra di Praga nel 2020.

Infine Elisabetta Cocciaretto, n.60 WTA, alla seconda partecipazione, troverà dall’altra parte della rete la statunitense Peyton Stearns, n.64 del ranking: tra la 23enne di Fermo e la 22enne di Cincinnati, Ohio, non ci sono precedenti. La vincente di questo match troverà al secondo turno la bielorussa Aryna Sabalenka, n.2 del ranking e del seeding, finalista dodici mesi fa.

