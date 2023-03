Indian Wells: Swiatek doma Andreescu, ora la aspetta Raducanu

"É stato un match molto tirato, sono molto contenta di essere riuscita a gestire una situazione come questa e di essere stata la più solida nei momenti importanti". L'istantanea dell'incontro tra Iga Swiatek e Bianca Andreescu la fornisce al termine delle oltre due ore di gioco la polacca stessa, che non sentiamo spesso commentare così le proprie prestazioni. Merito della giocatrice canadese, che ha costretto la n.1 del mondo a sudarsi eccome la vittoria al terzo turno del "BNP Paribas Open", secondo WTA 1000 della stagione in corso sul cemento californiano di Indian Wells.

Dopo aver vinto il primo 6-3 grazie all'allungo decisivo operato nel sesto gioco, sei break hanno contraddistinto un altalenante secondo set che Swiatek ha conquistato vincendo sette degli otto punti del tie-break. La differenza tra le due giocatrici è stata minore di quella che ci si sarebbe potuto aspettare e Andreescu (n.37 WTA), nonostante la seconda sconfitta in altrettanti incontri con la tennista di Varsavia (dopo Roma 2022) è uscita a testa alta contro un'avversaria che in questa stagione non ha ancora conosciuto il terzo set e, nella speciale classifica delle vittorie per 2-0, ne ha conquistate otto partite in più della seconda (25).

Swiatek, che vuole riscattare la sconfitta subìta a Dubai nella prima finale '1000' dell'anno, affronterà al quarto turno un'altra ex campionessa US Open come Emma Raducanu per fare un ulteriore passo verso quella che sarebbe la prima doppietta ad Indian Wells da Navratilova nel 1991.

Si prospetta una sfida molto interessante per un posto nei quarti di finale, con le due giocatrici che si incontreranno per la seconda volta in carriera dopo che la n.1 del mondo si è aggiudicata la prima sfida l'anno scorso sulla terra di Stoccarda.

Raducanu (n.77 del ranking) è reduce da un inizio di stagione tutt'altro che semplice, e la vittoria per 61 26 64 contro la brasiliana n.13 del seeding Beatriz Haddad Maia potrebbe essere la scintilla che le serviva. Bastano alcuni numeri per spiegare l'importanza di questo successo: la 20enne nativa di Toronto è arrivata per la prima volta in carriera al quarto turno di un WTA 1000, avendo vinto tre partite consecutive per la seconda volta da quando stupì tutti con lo storico exploit di Flushing Meadows nel 2021.

La vittoria in due ore e 19 minuti contro la brasiliana n.13 del mondo è anche la sua migliore di sempre per ranking dell'avversaria dopo quelle ottenute proprio nella cavalcata Slam.

Nel lunedì californiano si è completato il quadro del quarto turno con altre vittorie di rilievo. La finalista del Roland Garros 2019 Marketa Vondrousova ha messo un altro tassello nel suo importante inizio di stagione battendo per la seconda volta quest'anno la tunisina n.4 del mondo Ons Jabeur. Dopo averla superata a gennaio al secondo turno dell'Australian Open, la ceca (oggi n.105 WTA dopo l'operazione al polso subìta nel maggio scorso) si è imposta 76(5) 64 trovato la terza vittoria in due set del proprio torneo. Fra Vondrousova e il secondo accesso ai quarti di finale a Indian Wells ci sarà per la seconda volta in carriera la connazionale Karolina Muchova (n.76), che nel proprio match ha avuto la meglio sull'azzurra Martina Trevisan.

Gli altri due match di quarto turno della parte alta di tabellone vedranno protagoniste la testa di serie n.5 Caroline Garcia e la n.10 Elena Rybakina. La francese è uscita vincitrice da un intenso match contro la canadese Leylah Fernandez (n.49 WTA) con il punteggio di 64 67(5) 61 e affronterà la romena Sorana Cirstea (n.83), che a sua volta ha battuto 63 61 la giocatrice locale Bernarda Pera (n.43), protagonista dell'eliminazione all'esordio di Lucia Bronzetti.

Rybakina ha invece avuto la meglio per 63 75 sulla spagnola Paula Badosa (n.22 del ranking) e se la vedrà per un posto nei quarti di finale del torneo californiano con Varvara Gracheva (n.66), vincitrice con un doppio 64 nel derby russo contro la testa di serie n.8 Daria Kasatkina.