Internazionali BNL d'Italia: con Nadal e Djokovic meglio degli US Open

E’ un cast stellare quello degli Internazionali BNL d’Italia 2020. Il torneo che prenderà il via il 14 settembre (qualificazioni dall'11 o dal 12 settembre a seconda delle dimensioni del tabellone) e si concluderà lunedì 21 settembre, vedrà in campo 19 dei primi 20 giocatori del mondo, in base all’entry list diramata oggi.

In testa a tutti il n.1 Novak Djokovic e il n.2 Rafael Nadal (campione uscente e 9 volte vincitore a Roma), un'accoppiata di star che gli Us Open possono solo invidiare al torneo del Foro Italico, visto che lo spagnolo ha deciso di rinunciare alla trasferta statunitense ed esordirà dopo la pausa causata dalla pandemia proprio a Roma.

A sfidarli tutti i migliori, a partire da Dominic Thiem, Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev e Matteo Berrettini. Manca solo Roger Federer che rientrerà nel 2021 e sta recuperando dal doppio intervento al ginocchio destro.

Presente invece Fabio Fognini, n.11 del mondo, che si sta allenando sodo per rientrare proprio con i tornei sulla terra battuta dopo l’operazione ad entrambe le caviglie.

Il cut-off del tabellone a 56 posti è al n.36 del norvegese Casper Ruud (il posto di Federer è stato preso dal rientrante sudafricano Kevin Anderson, n.14 del mondo con il ranking protetto).

A questi giocatori, tra cui troviamo i nuovi astri come Denis Shapovalov, Felix Auger-Aliassime e Alex De Minaur e star consolidate come Gael Monfils, Stan Wawrinka, Milos Raonic si aggiungeranno 4 wild cards, 8 special exempts (giocatori impegnati nelle fasi finali di altri tornei) e 8 provenienti dalle qualificazioni.

Tra gli iscritti, per ora in lista d’attesa (i cosiddetti “Alternates”) nomi del calibro di Marin Cilic, Jo-Wilfried Tsonga, Richard Gasquet.

Ecco la lista degli ammessi al tabellone principale

Djokovic, Novak SRB 1

Nadal, Rafael ESP 2

Thiem, Dominic AUT 3

Tsitsipas, Stefanos GRE 6

Zverev, Alexander GER 7

Berrettini, Matteo ITA 8

Monfils, Gael FRA 9 #

Goffin, David BEL 10

Fognini, Fabio ITA 11

Bautista Agut, Roberto ESP 12

Schwartzman, Diego ARG 13

Rublev, Andrey RUS 14

Anderson, Kevin RSA 14*

Khachanov, Karen RUS 15

Shapovalov, Denis CAN 16

Wawrinka, Stan SUI 17

Garin, Cristian CHI 18

Dimitrov, Grigor BUL 19

Auger-Aliassime, Felix CAN 20

Isner, John USA 21

Paire, Benoit FRA 22

Lajovic, Dusan SRB 23

Fritz, Taylor USA 24

Carreno Busta, Pablo ESP 25 #

de Minaur, Alex AUS 26

Basilashvili, Nikoloz GEO 27

Evans, Daniel GBR 28

Hurkacz, Hubert POL 29

Raonic, Milos CAN 30

Nishikori, Kei JPN 31

Krajinovic, Filip SRB 32

Coric, Borna CRO 33

Struff, Jan-Lennard GER 34

Pella, Guido ARG 35

Ruud, Casper NOR 36

*classifica protetta

L'ENTRY LIST MASCHILE COMPLETA