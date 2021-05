Internazionali BNL d'Italia: Nadal-Zverev, verso una rivincita nei quarti

Sorteggiato il tabellone maschile degli Internazionali BNL d’Italia 2021. Partecipare alle operazioni non ha portato fortuna a Lorenzo Musetti, che debutta con il polacco Hubert Hurkacz. Guardando le teste di serie, questi i quarti di finale teorici: Djokovic-Tsitsipas, Rublev-Thiem, Medvedev-Schwartzman e Zverev-Nadal. Vediamo in dettaglio le quattro sezioni del main draw.

Primo quarto

Il campione in carica Novak Djokovic, cinque volte vincitore del torneo, debutterà contro il britannico Dan Evans o lo statunitense Taylor Fritz. Lo scorso autunno, il serbo ha conquistato il suo quinto titolo al Foro Italico, il 36mo Masters 1000 della sua carriera.

E ha festeggiato il trionfo con la certezza di superare il suo idolo Pete Sampras nella classifica all-time per settimane trascorsa al numero 1 del mondo. Non semplice, in questa sezione, l’esordio di Stefanos Tsitsipas, vincitore a Monte-Carlo del suo primo Masters 1000 in carriera.

Il greco aprirà contro l’ex Top 10 Marin Cilic e Alexander Bublik, sconfitto da Jannik Sinner nei quarti di finale a Miami. Tsitsipas è proiettato verso un possibile ottavo di finale contro Matteo Berrettini. La prima testa di serie nel suo cammino potrebbe essere Grigor Dimitrov, che ha raggiunto i quarti nella scorsa edizione.

Il bulgaro, semifinalista nel 2014 agli Internazionali BNL d’Italia, debutta contro un qualificato.

Primi turni più interessanti:

Berrettini-Basilashvili

Cilic-Bublik

Secondo quarto

Il secondo quarto è il settore di Dominic Thiem, testa di serie numero 4, e del russo Andrey Rublev, finalista a Monte-Carlo nel primo Masters 1000 sul rosso del 2021. L’austriaco debutta contro Guido Pella o Marton Fucsovics (2-0 per l’ungherese i precedenti) per un possibile ottavo contro Gael Monfils (seguendo le teste di serie) o magari Lorenzo Sonego, primo avversario del francese.

Rublev, fermato al secondo turno a Roma l’anno scorso prima di vincere Amburgo e spingersi ai quarti al Roland Garros, potrebbe invece iniziare con il tedesco Jan-Lennard Struff, finalista a Monaco di Baviera.

Primi turni più interessanti:

Sonego-Monfils

Terzo quarto

Non facile nemmeno l’esordio delle due teste di serie del terzo quarto di tabellone. Diego Schwartzman, numero 8 del seeding, dopo il bye aspetta Filip Krajinovic o Felix Auger-Aliassime che si ritrovano per la prima volta dopo il primo turno al Foro Italico dell’anno scorso: allora vinse il serbo in tre set.

Medvedev, eliminato negli ottavi a Madrid e mai particolarmente a suo agio sulla terra battuta, potrebbe iniziare contro Aslan Karatsev, che aveva definito “l’arma segreta” della Russia in ATP Cup a inizio stagione.

In questa sezione anche David Goffin e il polacco Hubert Hurkacz, che ha battuto Jannik Sinner in finale a Miami e a Roma debutterà contro Lorenzo Musetti.

Primi turni più interessanti:

Krajinovic-Auger Aliassime

Hurkacz-Musetti

Kecmanovic-Karatsev

Ultimo quarto

Rafa Nadal, testa di serie numero 2, punta al decimo titolo agli Internazionali BNL d’Italia. Un traguardo che ha già raggiunto in altri tre tornei in carriera: Roland Garros (13), Barcelona Open Banc Sabadell (12), Rolex Monte-Carlo Masters (11).

Il maiorchino, vincitore per l’ultima volta nel 2019, ha vinto 63 partite in carriera a Roma. Dopo il bye, il suo percorso quest’anno inizierà contro Jannik Sinner, suo compagno di allenamento nella quarantena in Australia, o il tennista-pianista Ugo Humbert.

Nella sua sezione anche Denis Shapovalov, opposto al norvegese Casper Ruud, specialista della terra battuta che l’anno scorso ha ottenuto la prima delle sue tre semifinali Masters 1000 sul rosso. Carreno Busta, infine, è la prima testa di serie nel teorico percorso di Alexander Zverev, capace a Madrid di battere Rafa Nadal per la terza volta in carriera, la prima sulla terra rossa.

Primi turni più interessanti:

Nishikori-Fognini

Shapovalov-Ruud

Humbert- Sinner