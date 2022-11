Italia regina delle Next-Gen: 7 finalisti in 5 edizioni

Pronti, via! Milano e l'Allianz Cloud accolgono da oggi a sabato 12 novembre i migliori under 21 del 2022 per le finali Atp Next-Gen firmate Intesa Sanpaolo. Tra gli 8 finalisti ci sono ben 3 giocatori italiani: Lorenzo Musetti n° 23 del mondo, Francesco Passaro n° 119 e Matteo Arnaldi n° 134. E' un record di partecipazioni che proietta l'Italia al primo posto assoluto in fatto di presenze in questo torneo, creato dall'Atp nel 2017 e condiviso fino ad ora esclusivamente con la Fit. Da allora, e in sole cinque edizioni (quella del 2020 non si è disputata per la pandemia), l'Italia ha mandato in campo 8 giocatori (in realtà 7 per l'annullamento del 2020): c'è stato un tennista italiano per ogni edizione dal 2017 al 2021 più i 3 di quest'anno.

Al secondo posto ci sono gli Stati Uniti con 7, poi con 4 partecipazioni Russia e Spagna, con 3 Australia, Canada e Francia, con 2 Argentina, Norvegia e Serbia, con una presenza Corea, Croazia, Danimarca, Gran Bretagna, Grecia, Polonia, Repubblica Ceca, Svezia, Svizzera e Taipei.

Venti nazioni che in questi ultimi 6 anni hanno espresso il futuro del tennis mondiale. Nel 2017 c'era il futuro slammer e numero 1 del mondo Daniil Medvedev, oltre a Rublev, Khachanov, Shapovalov e Coric Nel 2018 Tsitsipas, De Minaur e Hurkacz, nel 2019 De Minaur, Ruud e Sinner, nel 2021 Alcaraz, Korda e Rune.

Da oggi a Milano si possono ammirare tre giocatori di sicuro avvenire come il nostro Lorenzo Musetti, reduce dallo spettacolare quarto di finale ottenuto a Bercy, il britannico Jack Draper e lo statunitense Brandon Nakashima, stelle indiscusse del torneo.

Complessivamente sono 9 gli under 21 presenti tra i primi 100 del mondo. Ci sono appunto i 19enni Alcaraz e Rune, i 20enni Musetti, Draper e Lehecka e i 21enni Sinner, Baez, Nakashima e Tseng.

Un numero in lieve flessione rispetto ai 10 del 2021 e rispetto ai 14 del 2019. Ma comunque una quantità decisamente superiore rispetto alla crisi vissuta tra il 2009 e il 2016 (l'età dell'oro dei Fab Four) in cui si è oscillato tra un minimo di 2 under 21 top 100 (il 2010 e 2013) a un massimo di 8 nel 2016.

L'anno record del nuovo millennio tuttavia rimane l'invincibile 2002 in cui tra i primi 100 del mondo erano presenti ben 21 under 21. Quella generazione di campioni comprendeva, in ordine di classifica mondiale, Roddick, Nalbandian, Robredo, Youzhny, Coria, Ferrer, Fish, Hewitt, Federer e Davydenko.