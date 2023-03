Italy Major Premier Padel, in campo anche le donne: rivoluzione a un passo

La seconda edizione dell'Italy Major Premier Padel, lo Slam italiano del nuovo circuito internazionale, vedrà anche un torneo femminile. L'indiscrezione rilanciata dal quotidiano spagnolo Mundo Deportivo è in linea con quanto dichiarato da Luigi Carraro a Doha.

In occasione del primo Slam stagionale del circuito Premier Padel, il presidente della Federazione Internazionale Padel aveva spiegato la chiara intenzione di avere tabelloni maschili e femminili nei tornei del circuito.

In un'intervista alla testata Relevo, Carraro aveva rivelato che solo per mancanza di tempo l'Ooredoo Qatar Major Premier Padel 2023 non si è trasformato in un evento combined. "Negli ultimi mesi abbiamo discusso molto del possibile ingresso delle donne nel Tour - diceva -. Mi sento di dire che a Roma le donne ci saranno, mancano davvero gli ultimi dettagli. Roma le vuole, Premier Padel e la FIP vogliono un tour combined".

Il torneo di Roma, secondo appuntamento con i Major, è in calendario dal 10 al 16 luglio e non sarà l'unico appuntamento italiano del circuito Premier Padel. E' stato confermato, infatti, anche il P1 di Milano, capace di fare il pieno nella prima edizione sul campo dell'Allianz Cloud. In Lombardia si giocherà dal 4 al 10 dicembre.