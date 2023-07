ITF Cordenons: Stollar nel main draw, le sorelle Pieri contro nelle qualificazioni

Cresce l’attesa per l’inizio degli Itf Internazionali del Friuli Venezia Giulia Serena Wines 1881 Tennis-Acqua Maniva Tennis Cup giunti alla ottava edizione, dotati di un montepremi di 60mila dollari, che si disputano sui campi in terra rossa dell’Eurosporting di Cordenons. Confermato anche in questa edizione 2023 il montepremi quadruplicato rispetto al recente passato.

Domenica 30 luglio, alle 10, il via ufficiale con le qualificazioni, suddivise su due turni, che vedranno al via 32 giocatrici che si contenderanno 8 posti per il main draw. In apertura di programma Dalila Spiteri, testa di serie numero 1 del tabellone cadetto, se la vedrà con la wild card dell’organizzazione Francesca Covi sul campo centrale Serena Maniva.

In campo anche la wild card 17enne Sveva Maria Ricci e la testa di serie numero 2 del tabellone di qualificazione, Ilona Georgiana Ghioroaie, che se la vedrà con la statunitense Rasheeda McAdoo.

C’è grande curiosità per la sfida fratricida tra le sorelle Jessica e Tatiana Pieri. Torna alle latitudini friulane anche la slovena Nika Radisic, finalista nell’edizione del 2019, che affronterà la tedesca Natalia Siedliska, numero 5 del seeding di qualificazione.

Tra le wild card concesse dalla Fitp da segnalare la presenza di Melania Delai che cerca di risalire la china dopo un periodo d risultati altalenanti.

Per quanto riguarda il main draw spicca il nome dell’ungherese Fanny Stollar, 24enne di Budapest attualmente n.340 Wta, in tabellone grazie a una wild card concessa dagli organizzatori, ma che può vantare in carriera il proprio best ranking alla posizione numero 114.

In questa stagione si è imposta nel W25 di Orlando in Florida e recentemente ha raggiunto i quarti di finale nel Wta 250 di Budapest. E’ stata la più giovane tennista di sempre a vincere i campionati nazionali ungheresi. A livello junior la tennista magiara ha raggiunto la semifinale ai tornei juniores di Wimbledon, Us Open e ai giochi olimpici della gioventù.