Jabeur punta alle Wta Finals di Forth Worth: “Sono un piccolo Slam”

Si sono appena spenti i riflettori sul torneo femminile degli Us Open e le grandi protagoniste guardano già avanti. Nella sua conferenza stampa dopo il match, una Ons Jabeur un po’ delusa dall’essersi fatta sfuggire l’occasione di un primo trionfo in uno Slam (quella di New York è stata però la sua seconda finale nell’anno) ha già fissato un prossimo obiettivo: le Wta Finals di fine ottobre. “Per me sono come un piccolo Slam” ha dichiarato la tunisina n.2 del mondo. Un titolo che Jabeur dovrà tornare a rincorrere sul suolo americano.

Proprio nei giorni conclusivi dello Slam newyorkese, la WTA ha infatti annunciato che sarà Fort Worth, grande centro del Texas, a ospitare le WTA Finals 2022 dal 31 ottobre al 7 novembre prossimi. Il torneo, che vedrà in campo le prime 8 giocatrici e le prime otto coppie di doppio della classifica “Race to the WTA Finals”, si terrà presso la Dickies Arena, un grande palazzetto da 14.000 posti, inaugurato nel 2019. Si tratta di una sede comunque temporanea, in quanto l’evento è destinato a tornare, superati i problemi dovuti alla pandemia, a Shenzhen, Cina, in base agli accordi con partner di Wta, Gemdale.

"La Dickies Arena e la città di Fort Worth hanno una comprovata esperienza nell'ospitare eventi sportivi e di intrattenimento di livello mondiale e siamo entusiasti di riportare il torneo principale della WTA negli Stati Uniti per la prima volta dal 2005", ha commentato Steve Simon, presidente e amministratore delegato della WTA. "Questa collocazione delle finali WTA 2022 offrirà un'esperienza fantastica sia per i giocatori che per i fan e grantirà un finale appropriato all'Hologic WTA Tour 2022".

Dall'apertura dei battenti alla fine del 2019, la Dickies Arena ha ospitato concerti ed eventi sportivi di alto livello, tra cui Paul McCartney, Michael Bublé e i KISS, nonché il primo e il secondo round del basket maschile NCAA e i campionati di ginnastica degli Stati Uniti.