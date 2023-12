Jamie Murray nuovo direttore del Queen's, ma non smette di giocare

Nuovo incarico per Jamie Murray. Il 37enne, più volte campione Slam e fratello di Andy, sarà direttore dell'ATP 500 del Queen's, in programma dal 17 al 23 giugno 2024. Murray continuerà anche a giocare nella prossima stagione, ma non sarà in campo nel tradizionale appuntamento sull'erba londinese prima di Wimbledon.

Our new #cinchChampionships Tournament Director is @jamie_murray ??@the_LTA | @atptour

— cinch Championships (@QueensTennis) December 20, 2023

Curiosamente proprio suo fratello Andy è diventato nel 2016 il primo giocatore a trionfare almeno cinque volte ai Cinch Championships, attuale denominazione ufficiale del torneo, votato ATP 500 dell'anno nel 2015, 2016, 2018 e 2022. Andy Murray è anche uno dei giocatori riusciti a completare la doppietta Queen's-Wimbledon (2013, 2016) come John McEnroe (1981, '84), Jimmy Connors ('82), Boris Becker ('85), Pete Sampras ('95, '99), Lleyton Hewitt (2002) e Rafael Nadal (2008).

"E' un grande onore che la Lawn Tennis Association mi abbia dato questa responsabilità" ha detto Jamie Murray, che ha fatto potremmo dire le prove generali da direttore di un evento tennistico alla Battle of the Brits, esibizione tra una selezione di giocatori scozzesi e una di tennisti inglesi a fine 2023 ad Aberdeen.

"Come molti sanno, ho un genuino interesse negli aspetti economici degli eventi sportivi, e voglio assicurarmi di garantire la migliore possibile esperienza per i giocatori e per i tifosi" ha aggiunto Jamie Murray, che è diventato il primo della famiglia a raggiungere la posizione di numero 1 del mondo. Ci è arrivato in doppio ad aprile del 2016, poi Andy avrebbe completato a novembre di quell'anno la rimonta su Novak Djokovic chiudendo l'anno da numero 1 ATP in singolare.

Da giocatore, Jamie Murray ha vinto due Slam in doppio maschile nel 2016, l'Australian Open e lo US Open in coppia con Bruno Soares, a cui si aggiungono cinque major in doppio misto. Complessivamente ha vinto 26 titoli ATP in doppio, due dei quali in coppia con il fratello (Valencia 2010 e Tokyo 2011). Insieme a Andy ha contribuito con un ruolo da protagonista in doppio al trionfo in Coppa Davis del 2015, il primo per la Gran Bretagna dal 1936.