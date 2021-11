Jannik: “Dimenticare alla svelta”. Gli scenari verso Torino

Dopo le sconfitte, ha confessato, Jannik Sinner non dorme mai bene. Difficilmente la notte dopo il 7-6 7-5 subito da Carlos Alcaraz all'esordio a Parigi-Bercy farà eccezione. "Se ci fosse un bottone per smettere di pensare a questo match, lo userei" ha detto in conferenza stampa.

L'azzurro ha fatto i complimenti allo spagnolo, che ha fatto la differenza negli scambi di media lunghezza. Ha vinto 39 punti a 21, infatti, in quelli che hanno richiesto tra i 5 e gli 8 colpi. "Carlos è un giocatore molto solido" ha detto Jannik, che pure è stato più efficace negli scambi brevi, merito soprattutto di una resa migliore al servizio tanto con la prima quanto con la seconda.

"Non sono riuscito a sfruttare le occasioni sul 5-5 nel primo set. Poi nel secondo ho provato a fare qualcosa in più, ma ho anche sbagliato di più", ha aggiunto. Ha provato e fallito meglio, per citare il celebre verso di Beckett che Stan Wawrinka ha deciso di tatuarsi sul braccio.

Una sola partita, per quanto così attesa come questa, non è sufficiente a profetizzare come sarà il futuro di lungo periodo dei due. E non può nemmeno bastare a capire come andrà la rivalità che per molti appassionati caratterizzerà le prossime stagioni nel circuito ATP.

Di sicuro, ha ammesso Sinner, "è solo la nostra prima sfida ATP e spero ce ne saranno ancora molte altre nei prossimi anni". Anche Alcaraz, miglior teenager in classifica, è molto lontano dal montarsi la testa per la sua terza vittoria in stagione e in carriera contro un Top 10.

"Jannik ha vinto quattro tornei quest'anno ed è numero 9 del mondo – ha detto -, io invece sto ancora imparando. Certo, sono contento di come ho giocato. Spero di essere fra due anni dove lui è adesso".

La sconfitta complica la corsa di Sinner per uno degli ultimi due posti alle Nitto ATP Finals di Torino. Lo dimostrano le combinazioni studiate e presentate dal nostro Giorgio Spalluto.

Sinner resterà ancora in gioco alla fine del Masters 1000 di Parigi Bercy se non si verificheranno due di queste condizioni a Bercy: Ruud nei quarti, Hurkacz in semifinale, Norrie in finale, uno fra Auger-Aliassime e Karatsev campione. L'incertezza rende impossibile, al momento, definire anche i programmi dell'altoatesino.

"Mi sono giocato una buona fetta delle Finals - ammette -. Lo sapevo prima di entrare in campo, infatti ero un po' teso. Quello che farò la prossima settimana dipenderà dai risultati degli altri. Se dovessi essere tagliato fuori dalla corsa per Torino, potrei anche andare a Milano per le Next Gen ATP Finals" dichiara.

"Ci sono comunque cose peggiori nella vita – ha commentato l'azzurro -, sono comunque soddisfatto per la mia posizione in classifica. Dopo quello che è successo, c'è una sola cosa da fare per reagire: svegliarsi il giorno dopo e tornare in campo ad allenarsi".

