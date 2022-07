Jannik, la prima grande partita adulta. Per Nole ha la risposta e il rovescio migliori del mondo

All’inizio pronto a comandare, alla fine inesorabilmente battuto. Jannik Sinner esce però dai quarti di finale di Wimbledon e dal faccia a faccia con Novak Djokovic con un'altra aura, un’altra statura.

Ha fatto anche lui il passo avanti in termini di maturità e consapevolezza che nelle ultime stagioni avevamo visto fare ai Medvedev e agli Zverev o Tsitispas. E’ sceso in campo non con l’attitudine dello sfidante che prova a ingaggiare il confronto con il n.1 tirando tutti i colpi al massimo, o la va o la spacca. Non ha mai avuto fretta, non ha mai avuto paura del confronto. Non ha mai accelerato una palla troppo difficile per paura di non avere il tempo e la possibilità di arrivare a una successiva più agevole, più adatta ad affondare il colpo.

Il Sinner del Centre Court nel 2023, quello che alla vigilia del torneo non aveva mai vinto una partita sull’erba, non solo sarà da lunedì di nuovo Top 10, non solo sarà il nuovo n.1 d’Italia ma è ormai uno di quegli avversari che Novak Djokovic deve guardare con rispetto. Forse anche perché sotto qualche aspetto è quello, nella nuova generazione degli aspiranti alla leadership mondiale, che più gli assomiglia.

SINNER HA FATTO IL DJOKOVIC

Oggi nei primi due set Jannik è stato un Djokovic meglio dell’originale: stessa tranquillità, stessa chiarezza di idee ma più continuità con il servizio, sia con la prima palla che con la ‘seconda’. Risposte “alla Djokovic”, cioè anticipate, potenti e profonde, ma con migliori percentuali. E grande incisività negli scambi, dominati sia dal lato del diritto (con certe ‘croccanti’ accelerazioni incrociate strette, da lasciare tutti a bocca aperta), sia da quello del rovescio (dove di solito Djokovic prevale contro chiunque e invece si trovava costretto a difendersi continuamente con il back).

La chiave di tutto è stato però un atteggiamento nuovo, più adulto e consapevole, che gli ha permesso di affrontare la partita con la calma dei forti.

Quello è stato il fattore che ha messo più in difficoltà il Djokovic originale, abituato come Nadal, ad affrontare avversari che alla primissima occasione sparano il vincente cercando di chiudere il punto, perché pensano di non poter reggere a lungo lo scambio contro tali giganti del gioco.

A RISCHIARE E' STATO DJOKOVIC

Oggi Sinner ha fatto il contrario. Ha spinto forte solo quando era sicuro e quando serviva davvero. Ha retto il ritmo ad alta velocità e lasciato a Djokovic l’onere di rischiare, la sensazione di dover fare punto perché sotto pressione nello scambio. E il serbo per due set ha provato quel senso di impotenza che di solito vivono gli altri quando si trovano a giocare contro di lui.

Poi, come ha raccontato a fine match, c’è stato il “toilet break”, alla fine della seconda partita, quando a suo dire si sarebbe guardato a muso duro nello specchio del bagno, si sarebbe detto due paroline e, tornato in campo, avrebbe trovato una nuova dimensione del gioco.

Ci siamo accorti tutti che il suo livello di gioco è salito, come è progressivamente calato quello di Sinner. Sfumature che alla fine hanno fatto tutta la differenza del mondo e hanno consentito a Djokovic di qualificarsi, da grande favorito, per la undicesima semifinale a Wimbledon della sua carriera. Ma l’assetto del match non è cambiato. Sinner non si è arreso, non ha fatto un passo indietro. Ha continuato a giocare alla pari e se ha ceduto è stato per l’aumentare dei suoi errori contestuale all’aumento delle giocate da campione del 6 volte vincitore dei Championships.

UNA GIORNATA FONDAMENTALE

Per continuare a competere alla pari per cinque set, e magari vincere, contro un Djokovic servirà un altro step di crescita sul piano fisico probabilmente ma serve soprattutto aver vissuto una giornata così, davvero faccia a faccia, alla pari, con l’atteggiamento mentale del numero uno di domani che è pronto a battere il numero uno di oggi.

Poi, come è successo a Stefanos Tsitsipas nella finale del Roland Garros 2021, si arriva ad avere due set di vantaggio e ci si ritrova alla fine battuti da un fuoriclasse la cui qualità straordinaria travalica le epoche e le generazioni, discorso che vale anche per Federer e Nadal. Ma l’unico modo di candidarsi seriamente alla successione è vivere confronti così. Seguiti a giornate come quella degli ottavi di finale in cui Sinner ha mostrato a Carlos Alcaraz, oltre alla potenza di fuoco di cui dispone negli scambi da fondo, anche la sua maggiore maturità agonistica.

I COLPI MIGLIORI SECONDO NOLE: LA LISTA

Djokovic ha stilato qualche giorno fa un suo ranking dei migliori colpi del mondo, guardando alle generazioni passate e attuali, quelle che ha osservato da piccolo o contro le quali ha giocato da grande. Eccola:

SERVIZIO: Opelka, Isner e Karlovic. Kyrgios tra i non giganti. Sampras, per la “seconda”

DIRITTO: Federer e Nadal

ROVESCIO: Murray e Sinner

RISPOSTA: Agassi, Murray, Sinner

MOVIMENTO: Borg, Federer

TESTA: Federer, Nadal

GIOCO DI VOLO: Edberg, Rafter

Il fatto che abbia indicato Jannik Sinner, unico Next gen, come uno dei migliori in assoluto nella risposa al servizio e nel rovescio (che sono anche le specialità del serbo), la dice lunga sulla stima che nutre per il 20enne azzurro. Una stima che da oggi, come dicevamo, è diventata sempre di più anche rispetto.