Jannik Sinner, una giornata a Milanello: 'Emozione fantastica'

Dopo le vacanze in montagna in Alta Badia, Jannik Sinner si è concesso un passaggio a Milano. L'altoatesino, più giovane a finire una stagione in Top 10 dai tempi di Juan Martin Del Potro nel 2008, ha visitato Milanello, il centro tecnico del Milan, la sua squadra del cuore. Ha potuto incontrare il centrocampista Sandro Tonali, milanista da sempre come lui, e il suo idolo Zlatan Ibrahimovic.

Look who came visiting at Milanello ????

Welcome, @janniksin! ???#SempreMilan pic.twitter.com/x2RQWNJRiW

— AC Milan (@acmilan) December 9, 2021

Sinner ha pranzato con l’allenatore rossonero Stefano Pioli prima di uno scambio di omaggi. Ha lasciato una racchetta e ricevuto una maglia con il suo nome e il numero 10 sulle spalle, che ha mostrato orgoglioso nella foto insieme a Paolo Maldini, bandiera rossonera, diffusa sui profili social del club.

L'azzurro ha poi assistito da bordo campo agli allenamenti del Milan che sabato affronterà l'Udinese in campionato. "E' stato un'onore conoscere la squadra per cui tfi sempre, vedere come si allenano è un'emozione fantastica. Sempre Forza Milan e in bocca al lupo a tutta la squadra" ha detto Sinner.

La passione dell'azzurro per il Milan gli è stata trasmessa da un compagno di stanza all'Accademia di Riccardo Piatti a Bordighera. L'ammirazione per Ibrahimovic l'ha ulteriormente rinforzata negli ultimi anni. L'accoglienza a Milanello dimostra anche quanto stia crescendo la popolarità del ventenne, numero 10 del mondo. La sua storia, infatti, sarà raccontata anche in un fumetto della Panini Comics, che uscirà la prossima primavera, scritto da Diego Cajelli e illustrato da Alessandra Patanè.

"It's been an honour" ??@janniksin's reaction to meeting the Rossoneri



"È stato un onore" ??

Le parole di Jannik Sinner dopo la visita a Milanello#SempreMilan pic.twitter.com/156IVcgl5P

— AC Milan (@acmilan) December 9, 2021