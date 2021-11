Jannik torna Top 10: il boato (al 60%) del Pala Alpitour da pelle d’oca

Il boato del Pala Alpitour è un boato al 60% solo in fatto di decibel: quando Jannik Sinner spara i suoi traccianti l’entusiasmo dei 7684 (12.804 meno il 40%) è a mille.

Il 20enne allievo di Riccardo Piatti, qualificato per Nitto ATP Finals come primo “alternate”, prima riserva in quanto n.9 della Race to Torino, è entrato in gioco a freddo, avvisato ufficialmente che Matteo Berrettini avrebbe definitivamente rinunciato solo poche ore prima del match che il romano avrebbe dovuto affrontare in serata, contro Hubert Hurkacz.

Si è però fatto trovare prontissimo. In una condizione ancora migliore di quella mostrata al Masters 1000 di Parigi Bercy o a Stoccolma, dove era volato per cercare di raccattare gli ultimi punti necessari a consolidare il suo ruolo di n.9.

Una scelta ponderata dopo la sconfitta contro Alcaraz a Bercy: essere la prima riserva a Torino significava avere discrete possibilità di poter scendere in campo. Al tempo era molto in dubbio la condizione fisica di Tsitsipas, ritiratosi al primo match di Parigi/Bercy per un problema al gomito che lo tormenta da mesi.

La vicenda ha poi purtroppo (per Berrettini) preso un’altra piega e l’altoatesino si è trovato proiettato in campo a sostituire il collega di Coppa Davis.

Che fosse pronto, non era dubitabile, conoscendo la filosofia sua e del suo coach. Farsi trovare pronti ai grandi appuntamenti è quello per cui lavorano tutti i giorni, anche perché qui a Torino c’erano in palio 200 punti ATP e 173.000 dollari per ogni partita vinta. Punti che sono valsi quel nuovo passettino avanti in classifica che collocheranno Jannik nella Top 10 di fine anno: una certificazione di qualità ad alto livello che è il miglior viatico per affrontare la stagione 2022 da protagonista assoluto.

Contro Hurkacz, che nel match di esordio aveva fatto vedere i sorci verdi a Medvedev, Sinner ha dimostrato che il suo livello è quello dei primissimi.

E il palcoscenico delle Nitto ATP Finals, la folla al Pala Alpitour, la diretta su Rai2 sono state l’occasione ideale per mostrare al grande pubblico degli sportivi italiani, non per forza tutti avvezzi ai segreti della racchetta, quanto sia davvero competitivo oggi il nostro movimento.

Esce di scena nell’evento più selettivo del mondo (solo i migliori otto del pianeta in campo) un protagonista azzurro, Berrettini, capace di giocare alla pari con chiunque degli altri sette, e a sostituirlo entra un altro italiano pronto a reggere la scena allo stesso modo. Incredibile. Impensabile solo tre anni fa quando Berrettini partiva da n.135 del mondo e Sinner non aveva nemmeno classifica mondiale, zero punti ATP

Il boom vissuto da quel primo gennaio 2018 in poi non trova paragoni in altri settori, sportivi e non, del nostro Paese. Ed è ancora più straordinario se consideriamo che cosa abbiamo passato e stiamo passando in questo triennio.

Il boato al 60% del Pala Alpitour è comunque assordante per chi era abituato ad arene deserte, addirittura Grandi Slam giocati a porte chiuse.

Chissà che cosa deve aver provato uno come Jannik Sinner, che certe vicende della vita, tennistica e non, le sta vivendo per la prima volta. Un ragazzo che ha raggiunto i quarti di finale al Roland Garros, all’esordio nel 2020, impegnando Rafael Nadal nello stadio Chatrier deserto, avvolto nell’umidità di un’inedita edizione ottombrina. Un piccolo campione che tre settimane fa è uscito travolto da una sfida in semifinale, a Vienna, da un avversario in serata di grazia, l’americano Tiafoe, che era riuscito a portare lo stadio stracolmo tutto dalla sua parte. E in quella bolgia, la prima grande bolgia avversa della sua vita, era sprofondato, aveva smarrito una partita già vinta.

Al Pala Alpitour, con l’occasione di tornare nell’elite assoluta da n.10 del mondo, Jannik non si è perso più. Non ha tremato. Anzi, si è pienamente ritrovato. Si è goduto una folla tutta sua, la sua prima grande folla, con il coach Riccardo Piatti, il preparatore Dalibor Sirola, il fisio Claudio Zimaglia a bordo campo a sostenerlo. Ha sfruttato in pieno l’occasione che la sua Federazione gli ha offerto portando a Torino il più grande torneo del mondo dopo gli Slam. Un grande palcoscenico per una grande squadra giovane, che può solo migliorare.

Ha battuto in due soli set, 6-2 6-2, il n.7 del mondo. E’ tornato Top 10. Ha fatto felice la sua gente che intonava il “po-popopo-popo-po” del Seven Nation Army, come per l’Italia del 2006. Ha dedicato la vittoria a Berrettini, con le lacrime agli occhi. Ha scritto sulla lente della telecamere “Matteo sei un idolo”. Pelle d’oca a Torino stasera, pelle d’oca.