Junior Next Gen Italia: un progetto di successo

Un evento dal valore qualitativo altissimo, con conferma dell’ottimo stato di salute del tennis azzurro anche fra i più piccoli. È la sintesi del Master finale del circuito Junior Next Gen Italia, andato in scena – allo Sporting Milano 3 – in contemporanea con le Intesa SanPaolo Next Gen ATP Finals. Mentre all’Allianz Cloud lo spagnolo Carlos Alcaraz si faceva strada a suon di vittorie fino allo scettro di maestro dei Next Gen, sui campi veloci di Basiglio si sono dati battaglia in 141, qualificati secondo le classifiche costruite nel corso del circuito nazionale giovanile organizzato dal Settore Tecnico della FIT, che prevedeva quattro tappe in ciascuna delle cinque macroaree nel quale è stato diviso il territorio italiano.



A Milano sono arrivati i migliori, per vivere un’esperienza in tutto e per tutto parallela a quella dei più forti under 21 del mondo, che i ragazzini hanno avuto l’occasione di ammirare a più riprese dagli spalti. “Proprio questa – ha detto il tecnico Germano di Mauro, coordinatore FIT del settore under 16 femminile – è stata una delle grandi opportunità del Master, e ha rappresentato una sorta di premio per tutti i ragazzi arrivati fino a qui. Abbiamo visto tanti volti felici, e questo per noi è motivo di grande soddisfazione. Tutti i giovani hanno capito l’importanza di questa esperienza, sfruttandola a pieno”.

L’evento dello Sporting Milano 3 ha offerto anche una preziosa occasione di confronto fra i tecnici FIT e i maestri dei tantissimi ragazzi in gara, per fare il punto della situazione sull’indirizzo dato all’attività e alla programmazione di ciascuno. “Abbiamo raccolto indicazioni importanti sul lavoro quotidiano dei ragazzi, che a quest’età è molto più importante rispetto ai loro risultati. I feedback ricevuti sono stati positivi da parte di tutti, sia dai maestri sia dai genitori, che hanno avuto un comportamento in linea con quelle che sono le nostre indicazioni”.



“Non ci sono stati particolari momenti nei quali i genitori sono risultati troppo invadenti negli incontri dei figli, e questo per noi rappresenta un traguardo importantissimo. Gran parte della nostra attività è fondata sul coinvolgimento dei genitori, i quali devo essere parte essenziale del sistema. La condivisione con loro dei vari progetti e dei buoni intenti è la base per far crescere i ragazzi in un ambiente sereno, che possa permettere ai loro insegnanti di lavorare in piena tranquillità”.

A Basiglio, con la “chicca” della diretta su SuperTenniX di alcuni incontri, sono stati assegnati i titoli delle categorie under 10, 12 e 14, maschili e femminili. Fra i più giovani sono andati a segno la siciliana Altea Cieno, già capace di vincere tutte le precedenti quattro tappe della sua macroarea, e il bolognese Edoardo Ghiselli, che si era già messo in mostra a inizio stagione vincendo il Lemon Bowl. Nell’under 12 successi per i due numeri uno del tabellone: l’umbra Ginevra Batti e il romagnolo (di origini rumene) Dennis Spircu.



I TABELLONI COMPLETI DEL MASTER JUNIOR NEXT GEN ITALIA



Nell’under 14, infine, vittorie per il bergamasco Cristian Nunes Caetaneo, partito da numero uno del seeding, e per la marchigiana Viola Bedini, allieva di Simone Vagnozzi al Ct Maggioni. “Tutti i ragazzi che sono arrivati in fondo nelle varie categorie – ha detto ancora di Mauro – sono già sotto la nostra lente d’ingrandimento, il che ci ha confermato che abbiamo un bel gruppo sul quale possiamo contare”.

Il Master finale ha chiuso un’edizione di grande successo del circuito Junior Next Gen Italia, sia dal punto di vista qualitativo sia per i numeri raggiunti. “Le tappe delle varie macroaree – continua Di Mauro – sono diventate sempre più importanti e sempre più frequentate, ottenendo risultati addirittura al di sopra delle aspettative in termini di iscrizioni. Tanto che spesso è capitato di incontrare delle difficoltà nel rispettare i limiti imposti per il termine di ciascun torneo, data l’alta mole di incontri da disputare. Per il nostro movimento questa rappresenta una notizia davvero importante”.



Vale lo stesso anche per il circuito Super Next Gen under 16 e under 18: i riscontri sono stati ottimi e alcuni dei migliori ragazzi hanno visto i loro risultati ripagati con delle wild card nei principali tornei ITF juniores del calendario italiano.



E non è tutto, perché quest’anno più che mai il circuito ha avuto anche un importantissimo valore sociale, dando ai ragazzi la possibilità di competere in un periodo complicato, nel quale proprio i più giovani sono stati spesso dimenticati. “A molti – chiude Di Mauro – questi tornei hanno l’opportunità di mettersi in gioco e confrontarsi”. Tenendo vivo quello stimolo fondamentale per sognare in grande.