Kasatkina batte Kostyuk, buon inizio a Tokyo

Scattano foto separate prima del matcj, la russa Daria Kasatkina in campo come atleta neutrale e l'ucraina Marta Kostyuk. In campo, però, c'è poco a separarle. Kasatkina ha completato il successo in rimonta all'esordio al Toray Pan Pacific Open Tennis, WTA 500 di Tokyo in diretta su SuperTennis e SuperTenniX.

Dalla sconfitta al primo turno a Berlino, Kasatkina non ha più perso il primo match in un torneo per otto eventi di fila: non le era più riuscito dal 2018 (da Madrid a Montreal).

Numero 13 del mondo, alla terza partecipazione a Tokyo dove non è mai andata oltre il secondo turno, Kasatkina affronterà la greca Despina Papamichail con l'obiettivo di firmare il suo miglior risultato nel torneo.

Festeggia anche Anastasia Pavlyuchenkova che ha dominato 61 61 la croata Donna Vekic, numero 20 del mond. Ha così ottenuto la prima vittoria contro una Top 20 sul duro dal torneo di Dubai del 2020.

Due volte finalista a Tokyo nelle dieci precedenti partecipazioni, Pavlyuchenkova è la giocatrice che ha giocato più volte questo torneo tra le protagoniste di questa edizione (il record assoluto spetta a Ai Sugiyama che ne ha disputate 17).

Numero 86 del mondo questa settimana, 213 l'anno scorso di questi tempi, Pavlyuchenkova affronterà al secondo turno Linda Noskova.

Avanza al secondo turno Ekaterina Alexandrova, numero 21 del mondo, che ha superato Anna Kalinskaya (80) 67(7) 61 75 e aspetta al secondo turno la campionessa in carica Liudmila Samsonova, testa di serie numero 7.Con questo risultato, Alexandrova ha vinto 18 delle ultime venti partite giocate contro avversarie fuori dalle prime 50: in questa striscia le uniche sconfitte le ha subite contro Sara Sorribes Tormo (95) in finale a Cleveland e contro Caroline Dolehide (111) la scorsa settimana a Guadalajara.

La 28enne di Chelyabinsk ha iniziato al meglio, dunque, la sua stagione in Asia. E proprio in Asia ha conquistato gli unici due titoli WTA vinti in carriera sul duro, a Seoul nel 2022 e a Shenzhen nel 2020.

Nessuna sorpresa nemmeno tra Veronika Kudermetova, numero 19 e testa di serie numero 8, e la qualificata britannica Harriet Dart, sconfitta per la quinta volta in altrettanti confronti diretti. Dart ha ceduto 63 76(4): è la partita in cui ha vinto più game contro Kudermetova, semifinalista nel 2022. La britannica ha incassato così la sesta sconfitta in sei partite contro una Top 20.