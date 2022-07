Kenin, l'ex coach squalificato per 12 anni: l'accusa

L'olandese Max Wenders non potrà prendere parte a nessun evento tennistico organizzato da ATP, WTA e ITF per 12 anni. La decisione dell'ITIA, l'International Tennis Integrity Agency (ITIA), l'agenzia che indaga su doping e violazioni all'integrità nel mondo del tennis, copre qualunque sua possibile forma di partecipazione ai tornei: come giocatore, allenatore o anche semplice spettatore.

Il 27enne olandese aveva lavorato l'anno scorso con l'ex campionessa dell'Australian Open Sofia Kenin che nel 2021 ha raggiunto gli ottavi al Roland Garros ma ha chiuso la stagione per aver contratto il COVID poco prima dello US Open. A fine anno, Kenin annunciava di voler riprendere nello staff il padre, figura centrale della sua carriera, da cui aveva provato a staccarsi per gli Internazionali d'Italia, il Roland Garros e Wimbledon. In quel periodo, attraverso le storie pubblicate sui social, si poteva intuire che Wenders era diventato anche il suo fidanzato.

L'olandese, spiega una nota dell'ITIA, ha ammesso di essere colpevole per i diversi capi d'accusa di match fixing, ovvero di partite truccate. E ha anche ammesso, prosegue la nota, di aver distrutto delle prove richieste dall'ITIA.

Il coach era stato ascoltato ad aprile 2021, e multato di 12 mila dollari. La pubblicazione della sanzione, che ha valore dal 28 aprile 2021, è stata rimandata dopo la presentazione di documenti forniti dal team di legali di Wenders. Ma il giudice Richard McLaren, che ha condotto l'udienza l'anno scorso, ha cancellato ogni vincolo.

MAX WENDERS SQUALIFICATO, LE MOTIVAZIONI

Le violazioni di cui Wenders si è dichiarato colpevole fanno riferimento a tre sezioni del programma anti-corruzione del tennis (TACP):

-Sezione D1.d del testo del 2019: nessun giocatore, accompagnatore o membro dello staff [che rientrano nella definizione di Covered Person, NdA] deve direttamente o indirettamente influenzare, tentare di influenzare, cospirare per influenzare, concordare di influenzare, l'esito o qualunque altro aspetto di una partita

Sezione D.1.e del testo del 2018: “Nessuna Covered Person deve direttamente o indirettamente persuadere un giocatore o una giocatrice a non giocare con il massimo dell'impegno un evento”

Sezione D.2.b.ii del testo del 2019: “Nel caso in cui un giocatore o una giocatrice fosse avvicinata da soggetti che offrono denaro o qualsiasi altro beneficio perché (1)indirizzi l'esito o qualunque altro aspetto di una partita, oppure (2)fornisca informazioni dall'interno, è dovere del giocatore di denunciare l'episodio all'agenzia il più presto possibile"

Sezione F.2.b del testo del 2019: “Tutte le Persone Coperte devono offrire piena collaborazione alle indagini dell'agenzia fornendo prove in udienza, se richiesto. Dopo aver ricevuto una richiesta per un'interrogazione iniziale, o comunque se viene a conoscenza di un'investigazione a suo carico, una Persona Coperta deve

(1)preservare e non alterare, danneggiare o distruggere un qualsiasi elemento di prova, inclusi i device personali, né informazioni collegate a violazioni delle norme anti-corruzione:

(2) chiedere ad altri di alterare, modificare, distruggere prove o informazioni".