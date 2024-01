Kerber, Swiatek, Rybakina, Gauff: brillano le donne all’alba dell’anno nuovo

Gli snob storcono il naso e lo rifiutano a prescindere. Persino molti professionisti non riescono a considerarlo appieno, e non mandano proprio giù che i premi delle colleghe siano pari ai loro. Eppure, all’alba del 2024, il tennis femminile si sta già prendendo grandi soddisfazioni e promette grandi cose, al di là degli eccitanti squarci di Zverev e Dimitrov.

Così dicono chiaramente le belle partite di mamma Angelique Kerber in United Cup, sia nel batti e ribatti contro Ajla Tomljanovic che nel primo set contro Iga Swiatek; la micidiale prova di forza di Elena Rybakina contro Aryna Sabalenka; e quindi gli sprint ripetuti, e inarrestabili, di Coco Gauff contro Elina Svitolina.

LUOGHI COMUNI

Non è vero che “le donne sanno solo tirare forte”. Sanno anche tirare molto forte, ma sempre più variano e vanno a rete. E lo schema servizio-risposta, che migliora sempre più - Serena Williams docet -, non è così preponderante come nel tennis maschile, esaltando ulteriormente la componente atletica.

Tanto che oggi al vertice del WTA Tour l’unica eccezione alla regola delle wonder women è forse il braccio d’oro del “Ministro della felicità”, Ons Jabeur. Che, comunque, è sempre più ricacciata fuori dalle top 5, come le ceche di qualità Muchova e Krejcikova.

Mentre, proprio in virtù di un fisico eccezionale e di una condizione sempre ottimale, Vika Azarenka è ancora competitiva a dispetto dei 34 anni, di una lunga carriera e dello stop per diventare madre. Come le altre neo mamme Svitolina e Kerber, a conferma anche di un sistema di recupero allo sport sempre più migliorato e sempre più mirato.

MIGLIORAMENTI

Kerber che torna alle gare dopo la gravidanza e a 36 anni tiene botta alle più forti ci riesce perché è motivata, in grande condizione fisica ma pure in evidente evoluzione tecno-tattica. Rispetto ai fasti dei 3 Slam e del numero 1 del mondo raggiunti tra 2016 e 2018, alle straordinarie qualità in fase difensiva la tenace mancina tedesca aggiunge oggi una maggiore propensione offensiva, o quantomeno una maggiore attitudine alla transizione in avanti.

Così come l’ex numero 1, anche Swiatek è enormemente migliorata sul rovescio e nella ricerca della soluzione già al terzo colpo e Rybakina, partendo da una migliore reattività di piedi, si sta dimostrando giocatrice più completa, più disposta ad accettare lo scambio in fase difensiva e di costruzione del punto, tanto da svilire il micidiale uno-due della regina WTA, Sabalenka.

E da parte sua, l’erede designata delle Williams, Gauff, contro quella volpe di Svitolina, mostra miglioramenti continui nella gestione delle energie e delle emozioni, e una ricerca sempre più accurata ed attenta della palla giusta da spingere. Qualità che coach Brad Gilbert sta cercando di affinare sempre più partendo dalle straordinarie doti fisiche dell’americana. Tenendo presente che i margini di progresso al servizio e a rete di Coco sono ancora enormi.

EMOZIONI

Un altro luogo comune da sfatare di chi deprezza il tennis donne è il fattore emotivo. E’ vero: può essere una bomba micidiale, spesso impossibile da intuire, decifrare, anticipare e quindi disinnescare, evitare e guarire. Ma è anche vero che gli alti e bassi dei match al femminile sono straordinariamente eccitanti e rendono imprevedibile la partita e il suo esito.

Le certezze sono minori rispetto alle gare al maschile, ma questo aggiunge sale e pepe al piatto rendendo sempre appassionanti e pieni di cose da raccontare. Peccato solo che, per mancanza di fondi economici e di idee, la promozione delle racchette donne non sia così ricca come al maschile. Ma i personaggi ci sono eccome, come le storie, e promettono di ravvivare la scena 2024.