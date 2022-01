Keys e Pegula fanno i quarti a stelle e strisce

Madison Keys, 12 mesi orsono, gli Australian Open li guardava in televisione. Positiva al Covid-19 cominciava così la sua annata peggiore, quella che l’avrebbe vista precipitare, dopo tante stagioni da top 10 o immediatamente a ridosso, al n.56 di fine anno.

Nel caldo pomeriggio della prima domenica degli Aus Open 2022, 32 gradi sulla Rod Laver Arena, la 26enne di Rock Island, Illinois, ha spazzato via tutti i mesti ricordi dell’anno scorso qualificandosi per i quarti di finale dello Slam che per primo la vide brillare, 7 anni orsono, battuta in semifinale solo da Serena Williams.

Giocava contro pronostico, opposta alla spagnola Paula Badosa, n. 6 del mondo: il loro era il confronto tra le tenniste più calde del momento, vincitrici delle prove Wta della scorsa settimana, Keys ad Adelaide sulla connazionale Allison Riske, Badosa sulla ceka Krejcikova, n.4 del mondo.

La partita, che si annunciava molto interessante, praticamente non c’è stata: Keys, in condizioni di forma strepitose, ha aggredito l’avversaria con il suo tennis potente sin dal primo “quindici”, senza lasciarle respiro sia nei turni di battuta che in quelli alla risposta. Badosa ha si è trovata subito a rincorrere, sotto 3-0, ed è rimasta sempre un po’ in apnea per i 69 minuti di un match che non ha avuto storia, chiuso dalla Keys 6-3 6-1.

Ora per lei l’asticella si alza ancora: nei quarti dovrà affrontare proprio la Krejcikova che, dopo la sconfitta di Sydney con Badosa, sta gradatamente trovando a Melbourne quel livello di gioco che lo scorso anno l’ha fatta entrare prepotentemente nella Top 10 con la chicca del trionfo al Roland Garros a incorniciare la stagione del suo boom.

Oggi la 26enne di Brno ha spento con un solo soffio la fiamma riaccesa di Vika Azarenka, che appariva lanciatissima a dieci anni esatti da quella vittoria agli Open d’Australia che l’aveva elevata alla prima posizione mondiale.

La ceca ha impiegato solo un’ora e 24 minuti per chiudere 6-2 6-2 una partita che sulla carta appariva molto più complicata.

Un tempo simile, un’ora e 35, è durata anche il match tra Jessica Pegula, n.21 del mondo e Maria Sakkari, n.8, ma l’esito, come nel caso del match d’apertura è stato contro pronostico e colorato a stelle e strisce.

La statunitense è riuscita infatti a confermare i quarti di finale raggiunti a Melbourne lo scorso anno, suo miglior piazzamento Slam finora, superando la greca 7-6(0) 6-3 in una partita in cui è stata capace di mettere sotto pressione l’avversaria sin dall’inizio aggredendola con la risposta al servizio.

Ha fatto un primo break “a zero” nel primo game dell’incontro, costringendo Sakkari a inseguire. Per arrivare a giocare il tie-break la semifinalista di Parigi e New York 2021 ha dovuto rimontare due volte ma giunta lì è stata letteralmente spazzata via dall’avversaria che ha chiuso 7 punti a 0. Nella seconda partita alla 27enne di Buffalo è bastato un solo break, quello che l’ha portata sul 3-1, per indirizzare definitivamente l’esito della sfida.

Nei quarti giocherà contro la vincente tra la n.1 Barty e Amanda Anisimova ma può già considerare molto positiva la sua partenza di stagione.