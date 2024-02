Khachanov conquista Doha. Mensik, la finale è solo l'inizio

Senza perdere un set, Karen Khachanov conquista il sesto titolo in carriera al “Qatar ExxonMobil Open” (ATP 250 - montepremi 1.395.8725 dollari). Al Khalifa International Tennis & Squash Complex di Doha, il moscovita ha sconfitto in finale il ceco Jakub Mensik 76(12) 64 dopo aver salvato sei set point nel primo parziale.

Khachanov, che non perde contro un ceco dal torneo di San Pietroburgo del 2013, ha stampato una risposta vincente al quarto set point per chiudere il primo parziale. Poi ha completato un break cruciale al primo game del secondo. Un vantaggio decisivo, considerato che non ha concesso palle break in tutto il match.

"Ogni titolo è speciale - ha detto Khachanov prima della cerimonia di premiazione -. Giochiamo circa 22 tornei a stagione, giochi ogni settimana e vorresti vincere sempre. Di sicuro, questo di Doha è uno dei trofei più belli. Credo che il tie-break di ieri contro Popyrin, vinto ieri 14-12, mi sia servito come preparazione per quello giocato oggi. Vincere il primo set in quel modo mi ha dato grande fiducia".

Al suo terzo torneo ATP in carriera, il diciottenne Mensik si è comunque assicurato il debutto in Top 100 nel ranking ATP. A Doha ha battuto Alejandro Davidovich Folina, l'ex numero 1 del mondo Andy Murray e completato ai quarti contro Andrey Rublev il primo successo su un Top 5 in carriera. E grazie alla vittoria in semifinale su Gael Monfils è diventato il più giovane finalista ATP dal 2021 quando Carlos Alcaraz vinse il titolo a Umago dominando Richard Gasquet.

Salito in testa alla Pepperstone ATP Live Race To Jeddah, la classifica basata sui soli risultati stagionali della categoria Next Gen che da quest'anno racchiude solo gli Under 20 e non più gli Under 21, Mensik ha sfruttato al meglio il Next Gen Accelerator Programme. Agli Under 20 tra i primi 350 del mondo, infatti, sono garantite fino a otto wild card in tornei Challenger 100 e 125. Chi poi è in Top 250 beneficia nel corso dell'anno anche di una wild card in main draw e di due nelle qualificazioni di ATP 250. Dopo la semifinale al Challenger in Bahrain della scorsa settimana, Mensik ha chiesto la sua wild card a Doha. E da qui ha lanciato la sua forte candidatura a diventare protagonista del 2024 e delle Next Gen ATP Finals a Gedda, in Arabia Saudita.



