Kokkinakis, la strada di casa porta al primo titolo

E' lunga la strada che porta alla vetta. Lunga e dolorosa, nel caso di Thanasi Kokkinakis, troppe volte tradito dal suo fisico. La strada l'ha riportato verso casa, nella sua Adelaide dove è nato. E dove ha festeggiato il primo titolo ATP in carriera. Dopo la semifinale della scorsa settimana nel primo dei due tornei organizzati nella sua città natale, nel secondo ha dato spettacolo e sconfitto in finale il francese Arthur Rinderknech 6-7(6), 7-6(5) 6-3 in due ore e 38 minuti di partita.

KOKKINAKIS: "VOGLIO SCOPRIRE QUANTO VALGO"

Numero 145 del mondo questa settimana, ma capace di salire al numero 69 a 19 anni nel 2015, l'australiano ha perso il servizio soltanto due volte nel corso del torneo, e non ha subito break nella sfida per il titolo contro Rinderknech, ex stella NCA cinque volte eletto All-American per la Texas A&M University.

Kokkinakis è arrivato a giocarsi il titolo avendo piegato dopo tre tiebreak John Isner al secondo turno, rimontato contro Aleksandar Vukic nei quarti e salvato due match point in un altro tiebreak al terzo set, durato 22 punti, in semifinale contro Marin Cilic.

Sentiti e commossi i ringraziamenti durante la cerimonia di premiazione. "Alla mia famiglia, ai miei coach, agli amici, a tutti quelli che sono qui, grazie. Mi avete visto nei miei momenti più bassi, mi avete visto in quello in assoluto più alto - ha detto -. Non è stato un viaggio facile, ma questo è soltanto l'inizio. Non avrei voluto vincere il mio primo titolo in nessun altro posto".

La prossima settimana, Kokkinakis debutterà contro Yannick Hanfmann al primo turno dell'Australian Open. In caso di vittoria, potrebbe poi sfidare al secondo Rafa Nadal. "Ma di quello che accadrà da lunedì, mi preoccuperò da lunedì - ha detto -, ora sono soltanto felice".