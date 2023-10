Korda e Shelton: qualità e gioventù che fanno sorridere l’America e il tennis

Forse, magari, chissà, le scatole cinesi di Pechino e Shanghai mostreranno ai nuovi tifosi del Rinascimento italiano che cos’è il tennis post-Fab Four. Dove i due ottimi e quotati finalisti europei dell’ultimo “500”, due top 5 come Daniil Medvedev e Jannik Sinner, perdono, senza vergogna, sulla superficie preferita, contro due formidabili giovani yankees, Sebastian Korda e Ben Shelton nel “1000” successivo.

I quali, ironia della sorte, si ritrovano immediatamente di fronte nei quarti in un derby che può rappresentare la luminosa e indimenticabile alba per le racchette del mercato più forte, dopo vent’anni d’attesa di una star di prima grandezza. Senza forse, magari e chissà, questi due ragazzi, due figli d’arte, il 23enne Korda (figlio di Petr, ex 2 del mondo e campione Slam), ritardato da troppi infortuni, e il 21enne Shelton (figlio di Bryan, ex 55 ATP), rallentato all’università, sono davvero dotati per i quartieri alti.

QUALITA’

Korda, come Sinner, sfrutta il vizietto di Medvedev di stare troppo lontano dal campo e lo sfianca col delizioso servizio-volée anni 70: sembra facile ma sul cemento ci riescono in pochissimi. Shelton, alterna servizi-bomba che strappano la racchetta di mano agli avversari a velenose e imprevedibili pennellate cariche d’insoliti effetti mancini, vigorose spallate a balletti sotto rete, sempre col sorriso sulle labbra di chi si diverte un mondo: sembra facile ma Sinner ha una delle migliori risposte ed è uno migliori ribattitori del Tour.

Seb e Ben sono due pazzarelli, tutt’e due vanno e vengono, s’infiammano e si spengono anche da soli, non sono stabili adesso e chissà quando e se ci riusciranno, ma a tratti, sono estremamente pericolosi e possono annullare, di qualità, le distanze coi primi della classe.

“Tutti i giorni sono in crescita costante”, fotografa Shelton jr, guardando complice papà in tribuna dopo il match in crescendo contro Jannik. Che non gioca male, tutt’altro, ma dopo il primo set da favola accusa il peso dei muscoli dell’americano. E appena non riesce più a comandare e, frena, resiste solo coi denti a 8 palle-break, resuscita da 0-4 al tie-break, ma non può evitare di essere travolto da quell’iradiddio che si trova davanti.

Che, in generale ha molto più peso dell’altoatesino - ancora bisognoso di tanta muscolazione in palestra - , ed ha anche le batterie molto più cariche. Mentre l’italiano, dopo le diatribe giornalistiche per il no alla Davis che comunque l’hanno impegnato, è provato dalle battaglie psico-tattiche per aggiudicarsi Pechino, superando il numero 2 (Alcaraz) e il 3 del mondo (Medvedev), e poi subito dopo, a Shanghai, per domare Giron al primo turno e qualificarsi aritmeticamente alle ATP Finals di Torino, e poi per sostenere due battaglie di 3 set, quella vinta in rimonta contro Baez e quella persa dal 6-2 iniziale contro Shelton.

NUOVI CALCOLI

Shelton è un autentico fenomeno. Come puntualizza al microfono in campo di Shanghai, due anni fa giocava all’Università, l’anno scorso andava a scuola nei Challenger e solo quest’anno s’è affacciato sulla massima scena dell’ATP Tour, esaltandosi sui palcoscenici più importanti: dai quarti agli Australian Open di gennaio (prima volta che metteva il naso in un torneo fuori dagli States) alle semifinali degli US Open, a spese degli amici Paul e Tiafoe, a questi primi quarti 1000 di Shanghai, piegando il neo 4 del mondo, Sinner. Il salto in classifica lo porta già fra i top 20, e vale i top 10.

Come, potenzialmente anche Korda. Anzi, senza forse, magari e chissà, i due ragazzi, entrambe oltre l’1.90, entrambe con un servizio davvero importante, sono costantemente offensivi, si spingono il più non posso a rete, rischiano spesso e spesso danno spettacolo su tutte le superfici. Così riaprono le prospettive sul dopo Fab Four: prima si pensava a un duopolio Alcaraz-Rune, poi si è inserito Sinner, adesso Shelton bussa perentoriamente e legittimante alla porta dei più grandi. Con in scia proprio Korda. E ridanno il sorriso al tennis tutto, non solo a quello USA, in attesa degli altri scalpitanti talenti giovani “de noantri”, Lorenzo Musetti e Matteo Arnaldi.