Kostyuk-Boulter, finale a sorpresa a San Diego

Finale a sorpresa al Cymbiotika San Diego Open. L'ucraina Marta Kostyuk, che ha sorpreso Jessica Pegula in semifinale, sfiderà per la prima volta la britannica Katie Boulter che avrà al suo fianco il fidanzato Alex de Minaur fresco di titolo conquistato ad Acapulco.

Kostyuk, numero 34 del mondo, ha completato contro Pegula la prima vittoria contro una Top 5 ventiquattro ore dopo aver battuto in rimonta Pavlyuchenkova. L'ucraina era sotto 1-5 nel primo set, ma ha cambiato marcia e chiuso il match con 26 vincenti a 16 e 23 errori gratuiti a 19. "Non so come sono riuscita a girare la partita - ha detto -. All'inizio giocavo troppo di fretta, sceglievo le palle sbagliate per attaccare. Battere una Top 5 è più difficile che vincere contro una Top 10 perché le prime 5 del mondo sono molto più solide. Questa è davvero speciale, anche perché avevo perso due volte contro Jess".

Magic under the lights ?@marta_kostyuk upsets the No.1 seed Pegula 7-6(4), 6-1 and will face Boulter for the San Diego title. #SanDiegoOpen pic.twitter.com/hHs291HpyB

— wta (@WTA) March 3, 2024

Boulter, numero 49 del mondo, ha raggiunto la prima finale sul duro grazie al successo in semifinale su Emma Navarro, numero 23 e terza testa di serie del torneo, sconfitta 63 61. Boulter, che al primo turno aveva sorpreso la numero 2 del tabellone e 14 WTA, la brasiliana Beatriz Haddad Maia, ha completato il match con 24 vincenti. "E' stata una di quelle partite in cui ti riesce tutto" ha detto la 27enne di Leicester, che punta al primo titolo in un WTA 500.

Boulter e Navarro confermano dunque quanto di buono mostrato in questa prima parte di 2024. La britannica ha festeggiato alla United Cup contro Pegula la sua prima vittoria contro una Top 5, Kostyuk il primo quarto di finale Slam all'Australian Open. Entrambe inseguono il secondo titolo WTA in carriera.

Biggest final of her CAREER ?@katiecboulter has booked her ??? into the final after defeating Navarro 6-3, 6-1. #SanDiegoOpen pic.twitter.com/eReeqkMbsi

— wta (@WTA) March 3, 2024

