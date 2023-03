Kostyuk-Gracheva, a Austin la finale delle prime volte (live tv alle 21)

Due prime volte per una finale da ricordare. All'ATX Open, il WTA di Austin che va a completare la sua prima edizione, si scontreranno per il titolo l'ucraina Marta Kostyuk, numero 52 del mondo, e la russa Varvara Gracheva, numero 88, in campo come atleta neutrale. Nessuna era mai arrivata in finale in un torneo del circuito WTA prima di questa settimana.

In finale, in programma alle 21 ora italiana e trasmessa in diretta su SuperTennis e SuperTenniX, la piattaforma digitale della Federazione Italiana Tennis e Padel, si incontreranno per la sesta volta. Kostyuk è in vantaggio 3-2 negli scontri diretti, Gracheva ha vinto il più recente, nei quarti a Chicago del 2021. Da allora, non aveva più raggiunto una semifinale WTA.

A Austin è cambiato tutto, fin dal primo turno. Il sorprendente successo sulla polacca Magda Linette, prima testa di serie e semifinalista all'Australian Open, ha lanciato il suo percorso in Texas. Nei quarti ha piegato la 21enne statunitense Katie Volynets, numero 92 WTA, 64 57 64, recuperando da sotto 2-4 nel terzo set.

"Katie gioca molto bene, sbaglia poco. La chiave è stata rimanere positiva perché far punto contro di lei se sei mentalmente un po' giù è quasi impossibile" ha detto dopo aver completato la terza vittoria al terzo set su quattro partite giocate a Austin.

Gracheva with the wicked lasso forehand ??#ATXOpen pic.twitter.com/zr9QGs3mNt

— wta (@WTA) March 5, 2023

Nell'altra semifinale Kostyuk ha sorpreso 64 63 Danielle Collins, numero 38 del mondo e finalista all'Australian Open 2022. "E' un momento molto emozionante" ha ammesso l'ucraina, sempre sconfitta nelle quattro precedenti semifinali giocate a livello WTA.

"Non sapevo cosa aspettarmi oggi. Danielle è una grande giocatrice, sono davvero molto felice di come sia andata la partita" ha detto Kostyuk, che quest'anno ha già raggiunto i quarti all'Adelaide International 1 e a Hua Hin, e il terzo turno all'Australian Open.

LIVE SCORE

ORDINE DI GIOCO

TABELLONI