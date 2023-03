Kostyuk, trionfo doppio a Austin: primo titolo e best ranking

Austin, la capitale del Texas, è la più grande città degli Stati Uniti a non avere squadre in nessuno dei quattro grandi campionati degli sport a squadre (football americano, baseball, basket, hockey su ghiaccio). Gli appassionati di motori la conoscono perché sede del circuito che dal 2012 ospita il Mondiale di Formula 1 e dal 2013 il Motomondiale.

Da questa settimana è anche la città dove l'ucraina Marta Kostyuk ha vinto il suo primo titolo WTA in una finale di forte carica simbolica, battendo 63 75 la russa Varvara Gracheva, in campo come atleta neutrale.

Nessuna delle due aveva mai giocato prima d'ora una finale WTA. Gracheva ne aveva vinte sette su nove nel circuito ITF. Kostyuk, la giocatrice con la miglior classifica senza aver ancora mai giocato una finale WTA finora, aveva in bacheca tre trofei su otto disputate a livello ITF. L'ultimo titolo in questo circuito, di categoria inferiore, l'aveva ottenuto al Cairo nel 2020, curiosamente battendo proprio la russa lungo il percorso.

Numero 52 del mondo, a Austin Kostyuk ha eliminato Dalma Galfi, Madison Brengle, Anna-Lena Friedsam e Danielle Collins, prima di firmare in finale, contro la numero 88 WTA, la tredicesima vittoria della stagione nei main draw del circuito maggiore. Grazie a questo risultato, salirà al numero 44 del mondo, il suo nuovo best ranking.

Gracheva, che non ha mai vinto cinque partite di fila in carriera,rientrerà invece in Top 70, avvicinando il best ranking di numero 59.