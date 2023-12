Kriek all'Australian Open: una doppietta così non tornerà mai più

Non era mai successo prima. E quasi certamente non accadrà mai più. Il 1982 di Johan Kriek, il primo campione Slam sudafricano, resterà l'unicum più incredibile nella storia del gioco. Nello stesso anno solare, Kriek gioca due finali dell'Australian Open e le vince entrambe contro lo stesso avvrsario: Steve Denton. Magia e lati oscuri di un calendario che allora prevedeva l'avvio del torneo maschile, separato da quello femminile, a fine anno. Nel 1981, si parte addirittura la vigilia di Natale.

Si gioca ancora sull’erba del Kooyong Lawn Tennis Club, a Melbourne. Kriek batte in semifinale Mark Edmondson, il giocatore peggio classificato ad aver mai vinto uno Slam, e sfida per il titolo Denton che ha eliminato in semifinale il pittoresco Hank Pfister. Denton, manterrà il record ufficiale di servizio più veloce del mondo dal 1984 al 1997, è uno dei giocatori più simpatici di quella stagione, uno per cui il tennis era importante, ma non l’aspetto più importante dell’esistenza. In campo però se c’è da dare battaglia lo fa: all’Australian Open 1981 è diventato il primo a vincere quattro match al quinto set in uno stesso major.

Kriek, nato in Sud Africa nel 1958 e professionista dal 1978, era arrivato al massimo in semifinale negli Slam (US Open 1980) prima di quell’Australian Open. È cresciuto a Pongola, un paesino che in pochi conoscono a 30 chilometri dal confine con il regno dello Swaziland, in una riserva fra elefanti e leoni, cervi e giraffe.

Ha imparato presto il valore del sacrificio come via per l'affermazione, per la libertà. Contrariamente ad altri giocatori, ha prima lavorato come maestro, in Austria, e solo dopo ha lanciato la sua carriera nel circuito.

A fine 1981, tra il New South Wales Open e l’Australian Open, Kriek ha lavorato duro con il suo coach, l’australiano Bob Brett che avrebbe aperto poi un’accademia a Sanremo e lavorato tra gli altri con Boris Becker, Goran Ivanisevic, Marin Cilic. Kriek parte meglio, domina il primo set e vince il secondo al tie-break. Dopo il break nel decimo game del terzo, Kriek sembra lanciato verso un successo in tre set. Denton però salva quattro match point, ottiene il contro-break, allunga al tie-break e lo vince 7-1. Al quarto, Kriek va ancora avanti di un break, nel settimo game, manca due match point in risposta sul 5-3 e un altro al servizio nell’ultimo gioco, prima di celebrare un successo storico. È il primo campione Slam sudafricano.

L’anno successivo Kriek si ripresenta all’Australian Open da cittadino americano, ancora più distante dalle divisioni che avevano messo il Sud Africa fuori dal comitato olimpico internazionale e ai margini del mondo sportivo a causa dell’apartheid: nel 1977 con l'accordo di Gleeneagles, infatti, i Paesi del Comminwealth erano stati invitati a non partecipare a sfide contro atleti, squadre o nazionali del Sud Africa. Peraltro Kriek, un bianco, non si interessava troppo della politica nemmeno prima.

L'edizione 1982 dell’Australian Open inizia a fine novembre, una collocazione in calendario destinata presto a rivelarsi infelice. La frequenza delle interruzioni per pioggia nei primi giorni del torneo è tale che gli incontri di terzo e quarto turno si devono giocare al meglio dei tre set, e non dei cinque come tutti gli altri. Kriek rischia parecchio in semifinale, batte Paul McNamee 7-6 7-6 4-6 3-6 7-5.

Perde il servizio nell'ottavo gioco del terzo, sembra distrarsi e si ritrova sotto 4-2 nel quinto. L'australiano serve per il match, ma Kriek stampa i tre vincenti più pesanti di tutta la partita. Nell'altra semifinale Denton, che da cinque giorni deve ricorrere a iniezioni per una tonsillite, ha il primo déjà-vu del torneo. Di fronte c'è di nuovo Pfister, che serve per chiudere sul 5-4 al quinto, ma non gli basta per completare la rivincita.

Numeri 12 e 13 nel ranking ATP, Denton e Kriek diventano la prima coppia di finalisti a sfidarsi due volte di fila in Australia dopo Roy Emerson e Arthur Ashe nel 1966 e 1967. Stavolta la finale non ha storia. Kriek è un giocatore migliore e domina 6-3 6-3 6-2. Denton resta l'unico nella storia ad aver giocato due finali Slam e a non aver mai vinto un titolo in carriera nel circuito maggiore. Kriek, che non aveva mai giocato l'Australian Open prima del 1981, in dodici mesi riscrive la storia.

Dopo l’Australian Open 1982, Kriek ha perso per tre anni di fila a Melbourne contro Mats Wilander (una in semifinale, due nei quarti). Arrivato al numero 5 del mondo nel 1985, ha raggiunto anche la semifinale al Roland Garros 1986. Denton, invece, ha perso tutte le sei finali giocate nel circuito ATP. Dopo l’Australian Open 1982, non ha più superato il terzo turno in uno Slam.